Ευγενία Νιάρχου: Καλοκαίρι αλά ελληνικά - Real.gr

Αρωμα Αιγαίου είχαν οι διακοπές της Ευγενίας Νιάρχου, που απόλαυσε την Αντίπαρο, την Πάτμο, την Υδρα και το Πόρτο Χέλι μαζί με τις καλές φίλες της, Μαργαρίτα Μισόνι, Μαρία-Ολυμπία, Μπιάνκα Μπραντολίνι και Τατιάνα Σάντο Ντομίνγκο.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Aν και γιόρτασε τα 39α γενέθλιά της στο Σεν Τροπέ, η Ευγενία Νιάρχου διάλεξε την Αντίπαρο, την Πάτμο, την Υδρα και το Πόρτο Χέλι για να περάσει το μεγαλύτερο μέρος των καλοκαιρινών διακοπών της.

Εικόνες από ηλιόλουστα μεσημέρια σε σκάφη, βραδιές με cocktails δίπλα στη θάλασσα, αλλά και ήρεμες περιπλανήσεις σε γραφικά σοκάκια δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα που ισορροπεί ανάμεσα στη χαλάρωση και το κοσμικό glam.

Οι στιγμές χαράς και ανεμελιάς αποτυπώθηκαν στα στιγμιότυπα που μοιράστηκε η «χρυσή» κληρονόμος στα social media: δείπνα με θέα το απέραντο γαλάζιο, χαλαρές βουτιές σε κρυστάλλινα νερά, αυθόρμητα γέλια με τη στενή φίλη της Μαργαρίτα Μισόνι -η οποία συνοδευόταν από τον σύζυγό της και τα παιδιά της- αλλά και φίλους της γύρω από τραπέζια γεμάτα ελληνικές γεύσεις.

Η παρέα της Ευ. Νιάρχου έμοιαζε να απολαμβάνει κάθε στιγμή το απόλυτο καλοκαίρι «a la grecque», ακριβώς όπως το ονειρεύονται οι εκλεπτυσμένοι ταξιδιώτες.

Αν η Πάτμος τους προσέφερε την απόκοσμη ατμόσφαιρα της πνευματικότητας και την απλότητά της, η Υδρα τους έδωσε τον καλλιτεχνικό παλμό με τις γκαλερί και τα βραδινά cocktails.

Η Αντίπαρος, πάντα αγαπημένος προορισμός των διεθνών jet setters, χάρισε ανέμελες στιγμές στη θάλασσα, ενώ το Πόρτο Χέλι υπενθύμισε τι σημαίνει διακριτική πολυτέλεια με τις πολυτελείς βίλες και τις ιδιωτικές βραδιές.

Στην Αντίπαρο η Ευγενία παρουσίασε limited edition κοσμήματα του οίκου της Venyx σε πολυτελές ξενοδοχείο, ενώ χάρηκε την παρέα της φίλης της Μαρίας- Ολυμπίας, κόρης του πρίγκιπα Παύλου και της Μαρί Σαντάλ.

Στην Πάρο μαζί με την Τατιάνα Σάντο Ντομίνγκο επισκέφθηκαν πολυτελές θέρετρο, όπου απόλαυσαν την ελληνική κουζίνα και χαλαρές στιγμές με παρέα και γέλιο.

Σε κάθε σταθμό, η Ευ. Νιάρχου άφηνε το στίγμα της γυναίκας που ξέρει πώς να απολαμβάνει την ουσία της ζωής. Απλή, ανεπιτήδευτη, με αληθινή διάθεση να μοιραστεί ωραίες στιγμές με τους ανθρώπους που αγαπά.

Γι’ αυτό και το καλοκαίρι της δεν ήταν απλώς διακοπές, αλλά ένα κομψό ημερολόγιο εμπειριών, που συνδύασε την ομορφιά της Ελλάδας με την αβίαστη κοσμοπολίτικη αύρα της.

