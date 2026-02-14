Ευλαμπία Ρέβη: Οι τρυφερές φωτογραφίες με τον νεογέννητο γιο της – «Με την πρώτη σου ανάσα ό,τι ήξερα για αγάπη άλλαξε μορφή» - Real.gr

Quantcast
Ευλαμπία Ρέβη: Οι τρυφερές φωτογραφίες με τον νεογέννητο γιο της – «Με την πρώτη σου ανάσα ό,τι ήξερα για αγάπη άλλαξε μορφή»

15:30, 14/02/2026
Την πιο όμορφη περίοδο της ζωής της βιώνει η Ευλαμπία Ρέβη από τότε που έγινε μητέρα για πρώτη φορά. Η δημοσιογράφος έφερε στον κόσμο στις 19 Ιανουαρίου ένα υγιέστατο αγοράκι, καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της, Σωτήρη Σκουλούδη. Το μεσημέρι του Σαββάτου η Ευλαμπία Ρέβη δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό της στο Instagram […]

Ευλαμπία Ρέβη: Οι τρυφερές φωτογραφίες με τον νεογέννητο γιο της – «Με την πρώτη σου ανάσα ό,τι ήξερα για αγάπη άλλαξε μορφή»

15:30 14/02

