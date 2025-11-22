Ευρυδίκη Παπαδοπούλου: Κάθε φορά που άκουγα τη λέξη «μαμά» ένιωθα άβολα και άσχημα - Real.gr

Η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου έκανε μια εξομολόγηση στο νέο της βίντεο στον λογαριασμό της στο Tik Tok, η οποία αναφέρθηκε στην απουσία της μητέρας της, αφού όπως αναφέρει μεγάλωσε δίπλα στον πατέρα της.

«Όταν ήμουν παιδί μεγάλωνα με τη μαμά μου. Κάθε φορά που άκουγα τη λέξη “μαμά” ένιωθα άβολα και άσχημα, όχι γιατί υπήρχε κάποιος συγκεκριμένος λόγος, αλλά γιατί δεν υπήρχε η παρουσία της μαμάς μου μες στο σπίτι και μεγάλωνα αποκλειστικά με τον μπαμπά μου, ο οποίος ήταν ένας εξαιρετικός γονέας…

Και αναρωτιέμαι αν πριν 35 χρόνια ήταν σπάνιο να μεγαλώνει ένας πατέρας παιδιά, χωρίς την παρουσία της μητέρας ή γυναικείας φιγούρας, στη σημερινή εποχή που υπάρχουν μονογονεϊκές οικογένειες που τυχαίνει να είναι άντρας αυτός που μεγαλώνει, παιδιά που υιοθετούνται ή ακόμα και ομόφυλα ζευγάρια που υιοθετούνται από δύο άντρες, αυτά τα παιδιά πώς αισθάνονται, είναι το ίδιο όπως ένιωθα εγώ, μια ενοχή και μια ντροπή; Μήπως πρέπει η βεντάλια να ανοίξει, για να μην τραυματίζουμε αυτές τις ψυχές;» τόνισε χαρακτηριστικά η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου.

Απαντώντας στα μηνύματα που λαμβάνει η ίδια υπογράμμισε: «Πάντα θα μας πονάει, αλλά υπάρχετε άνθρωποι που μου στείλατε μήνυμα ότι μεγαλώνετε παιδιά και κάθε φορά που αναφέρονται στη μαμά τους νιώθουν άβολα. Μάνα είναι αυτή που μεγαλώνει ένα παιδί ή ακόμα και ένας άντρας. Στη δική μου περίπτωση ο πατέρας μου ήταν και μάνα και πατέρας. Ας συγχωρήσουμε, ας κατανοήσουμε, ας ανοίξουμε το στενό μυαλό μας και να δίνουμε μόνο αγάπη».

Δείτε το σχετικό βίντεο: