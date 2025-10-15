Quantcast
Έξαλλος ο Mick Hucknall των Simply Red – Διέκοψε συναυλία για να επιπλήξει θαυμαστή - Real.gr
real player

Έξαλλος ο Mick Hucknall των Simply Red – Διέκοψε συναυλία για να επιπλήξει θαυμαστή

08:00, 15/10/2025
Έξαλλος ο Mick Hucknall των Simply Red – Διέκοψε συναυλία για να επιπλήξει θαυμαστή

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ - EPA/MARTIAL TREZZINI

Σοκαριστικό βίντεο δείχνει τη στιγμή που ο τραγουδιστής των Simply Red διέκοψε μια συναυλία για να επιπλήξει έναν θαυμαστή.

Διαβάστε το δημοσίευμα στο instyle.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved