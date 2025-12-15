Φαίδρα Παπανδρέου - Παναγιώτης Νίκας: Ζουν μαζί στην Αμερική - Real.gr

Η Φαίδρα Παπανδρέου γιόρτασε τα 20 χρόνια της έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της, Παναγιώτη Νίκα, με τον οποίο πλέον συγκατοικούν στις ΗΠΑ.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Στις 10 Δεκεμβρίου η όμορφη φοιτήτρια Φαίδρα Παπανδρέου έσβησε τα 20 κεράκια στη γενέθλια τούρτα της, αγκαλιά με τον αγαπημένο της Παναγιώτη Νίκα. Ο γόνος της γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας ζει ανάμεσα σε Αμερική και Ελλάδα. Επειτα από περίπου δύο χρόνια σχέσης με την κόρη του ευρωβουλευτή Νίκου Παπανδρέου και της Αλεξίας Κληρονόμου, οι δυο τους ένιωσαν έτοιμοι να προχωρήσουν στη συγκατοίκηση, όπως επιβεβαιώνουν πηγές από το περιβάλλον του ζευγαριού.

Οποτε οι επιχειρηματικές υποχρεώσεις του το απαιτούν, ο Π. Νίκας επιστρέφει στην Ελλάδα, ενώ η Φ. Παπανδρέου παραμένει στις ΗΠΑ, όπου και αφιερώνεται στις σπουδές της στον τομέα του μάρκετινγκ. Πρόκειται για ένα πολύ ερωτευμένο ζευγάρι, το οποίο σχεδιάζει να ταξιδέψει για μερικές ημέρες στην Ελλάδα για τα Χριστούγεννα ή την Πρωτοχρονιά.

Ο γιος του Γιώργου Νίκα, πρώην ιδιοκτήτη της γνωστής αλλαντοβιομηχανίας, ο οποίος πλέον δραστηριοποιείται στο εξωτερικό, και της Μιράvτας Πατέρα, γνώρισε την αγαπημένη του μέσα σε κοινή παρέα και έκτοτε οι δυο τους είναι αχώριστοι. Το 2020 αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι, όπου σπούδασε Οικονομικά και Φιλοσοφία, Μαθηματικά και Επιχειρηματική Τεχνολογία. Πλέον δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στα συμπληρώματα διατροφής. Συγκεκριμένα, με την πρόσφατη σύσταση της Aegis Nutrition, στοχεύει στο χονδρικό και στο λιανικό εμπόριο συμπληρωμάτων διατροφής, διαιτητικών προϊόντων και τροφών ειδικού τύπου. Ο Π. Νίκας έχει αναλάβει και τη διαχείριση της εταιρείας.

Η Φ. Παπανδρέου, παράλληλα με τις σπουδές της, τρέφει μεγάλη αγάπη για την τέχνη, ενώ πριν από λίγο καιρό είχε παρουσιάσει έργα της σε έκθεση ζωγραφικής. Το ζευγάρι κρατά χαμηλούς τόνους και δημοσιεύει επιλεκτικά κοινά στιγμιότυπα στους προσωπικούς λογαριασμούς του στα social media.

Αν και είναι πολύ ερωτευμένοι, τόσο για τη Φαίδρα όσο και για τον Παναγιώτη προτεραιότητα έχουν οι σπουδές και η καριέρα αντίστοιχα. Ολη η ζωή είναι μπροστά τους και, απ’ ό,τι φαίνεται, έχουν ακόμα πολλά να ζήσουν μαζί.