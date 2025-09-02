Φαίη Σκορδά: Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς - Real.gr

Η Φαίη Σκορδά πραγματοποίησε ένα μεγάλο ταξίδι στις ΗΠΑ, το οποίο σχεδίαζε εδώ και πολύ καιρό, έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της.

Της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Επειτα από έναν έντονο τηλεοπτικό χειμώνα και έναν απαιτητικό Ιούλιο γεμάτο οικογενειακές και επαγγελματικές υποχρεώσεις, η Φαίη Σκορδά αποφάσισε να κάνει ένα μεγάλο δώρο στον εαυτό της: ένα ταξίδι μαζί με τον σύντροφό της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, συγκεκριμένα στο Μπέβερλι Χιλς.

Πρόκειται για ένα ταξίδι που ονειρευόταν και σχεδίαζε εδώ και πολύ καιρό και η πραγματοποίησή του ξεπέρασε κάθε προσδοκία της. Οχι μόνο ξεκουράστηκε, αλλά και ανανεώθηκε σε όλα τα επίπεδα.

Η λαμπερή παρουσιάστρια πέρασε μοναδικές στιγμές στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Γέμισε από νέα ερεθίσματα πρωτόγνωρες εικόνες, δοκίμασε καινούργιες εμπειρίες, απόλαυσε τις θρυλικές παραλίες της Καλιφόρνια, περπάτησε στα iconic πεζοδρόμια του Rodeo Drive, φωτογραφήθηκε με παιχνιδιάρικη διάθεση μπροστά στον χαρακτηριστικό πίνακα μέτρησης ύψους (στα περίφημα feet) και επισκέφθηκε το μοντέρνο ιδιωτικό μουσείο The Broad, έναν σταθμό για κάθε λάτρη της pop art, που αυτή την περίοδο φιλοξενεί έναν εντυπωσιακό πίνακα του Ρόι Λιχτενστάιν.

Επειδή έχει πάντα την ανάγκη να εξερευνά νέες γεύσεις, δεν θα μπορούσε να μην ενδώσει στους γευστικούς πειρασμούς της Αμερικής: μπέργκερς με αυθεντική συνταγή, ντόνατς σε δεκάδες παραλλαγές, καφέ από γνωστό καλιφορνέζικο brand και παραδοσιακά… μιλκσέικ, ήταν μερικά από τα highlights του γευστικού οδοιπορικού της.

Ενας ακόμη προορισμός της ήταν το Haals, το οποίο αποτελεί ένα exclusive members club ιδανικό για χαλάρωση, αλλά και networking με ανθρώπους του χώρου της τέχνης και των media. Εκεί, η Φ. Σκόρδα πέρασε αρκετές ώρες, απολαμβάνοντας την ηρεμία που είχε τόσο μεγάλη ανάγκη.

Πριν από το ταξίδι στις ΗΠΑ είχε περάσει το πρώτο μισό του καλοκαιριού στην αγαπημένη της Χαλκιδική, συγκεκριμένα στην περιοχή Σάνη, όπου διατηρεί εξοχικό. Μαζί με τους δύο γιους της, Γιάννη και Δημήτρη, αλλά και την υπόλοιπη οικογένειά της, απόλαυσαν ξένοιαστες ημέρες δίπλα στο κύμα.

Στη συνέχεια, τα παιδιά πέρασαν χρόνο με τον πατέρα τους, Γιώργο Λιάγκα, δίνοντας στη Φαίη την ευκαιρία να κάνει αυτό το προσωπικό ταξίδι αποφόρτισης στην Καλιφόρνια.

Πρεμιέρα

Ανανεωμένη και ξεκούραστη ετοιμάζεται να επιστρέψει δυναμικά στο τηλεοπτικό πόστο της. Η πρεμιέρα της, στις 15 Σεπτεμβρίου, φέρνει μαζί της και σημαντικές αλλαγές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η παρουσιάστρια έχει ήδη ξεκινήσει προετοιμασίες με την ομάδα της, σχεδιάζοντας μια πιο προσωπική και άμεση εκπομπή, με νέα πρόσωπα και φρέσκο περιεχόμενο που θα στοχεύει στην ουσία και όχι στην υπερβολή.

Οσο για την προσωπική της ζωή; Η Φ. Σκορδά συνεχίζει να κρατά χαμηλούς τόνους, αφού με τον σύντροφό της έχουν επιλέξει εδώ και χρόνια να ζουν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

