Φίλιππος Τσαγκρίδης - Κάθριν Εμπειρίκος: Παρτάρουν στο Αιγαίο - Real.gr

Ο Φίλιππος Τσαγκρίδης και η Κάθριν Εμπειρίκος συνεχίζουν να απολαμβάνουν τον έρωτά τους στη Μύκονο, όπου ο επιχειρηματίας διατηρεί εξοχική κατοικία.

Της ΕΛΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Στην κοσμοπολίτικη Μύκονο βρέθηκαν ο εγγονός του Περικλή Παναγόπουλου και η εγγονή της Ντόντας Βορίδη και γόνος της εφοπλιστικής οικογένειας των Εμπειρίκων.

Σύμφωνα με πληροφορίες που πρώτη η Realnews αποκάλυψε πρόσφατα, ο Φίλιππος Τσαγκρίδης και η Κάθριν Εμπειρίκος, έπειτα από δύο χρόνια κοινής πορείας, σκέφτονται σοβαρά να κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους.

Αν και έχουν επιλέξει να κρατούν τον δεσμό τους μακριά από τους λαμπερούς προβολείς της δημοσιότητας, η Κάθριν ανέβασε στα social media ενσταντανέ με τον Φίλιππο, από την πρόσφατη εξόρμησή τους στο Νησί των Ανέμων.

Αυτό το καλοκαίρι οι δυο τους έχουν κάνει ταξίδια στο εξωτερικό, ενώ έχουν περάσει στιγμές ξεγνοιασιάς σε αγαπημένα νησιά του Αιγαίου, όπως η Μήλος και η Μύκονος. Κάπως έτσι, πριν από τρία χρόνια, είχε γίνει γνωστή η φιλία τους, όταν το 2022 οι ίδιοι «πρόδωσαν» ότι έκαναν κοινές διακοπές σε Πάρο και Αντίπαρο μέσα από τους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα social media.

Η οικογένεια του γνωστού εφοπλιστή Φ. Τσαγκρίδη διατηρεί σπίτι στο Νησί των Ανέμων, το οποίο αποτελεί αγαπημένο προορισμό και των δύο. Το ζευγάρι, αφού περιηγήθηκε με το σκάφος στις παραλίες του νησιού, απόλαυσε τον ήλιο και τη θάλασσα στην παραλία της Φτελιάς και παρέμεινε σε ένα από τα πιο γνωστά beach bar απαθανατίζοντας το ηλιοβασίλεμα.

Χαμογελαστοί και ευτυχισμένοι, απόλαυσαν δείπνο για δύο, το οποίο επιμελήθηκε ο γνωστός σεφ Αθηναγόρας Κωστάκος σε ένα από τα πιο γνωστά εστιατόρια στη Χώρα της Μυκόνου. Η Κ. Εμπειρίκος, με καταγωγή από την ιστορική εφοπλιστική οικογένεια της Ανδρου, έχει διαγράψει μια πολύ σημαντική επαγγελματική πορεία.

Από το 2015, αποτελεί βασικό στέλεχος του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, ιδρύοντας το πρόγραμμα Young Patrons και εκπροσωπώντας τον οργανισμό στη Νέα Υόρκη.

Ενα από τα ιδρυτικά μέλη του θεσμού του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης ήταν ο Φ. Τσαγκρίδης, ο οποίος συνδυάζει την επιχειρηματικότητα με το πάθος του για την τέχνη, ενώ, εκτός από επικεφαλής της εταιρείας Magna Marine, δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στην εστίαση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι διανύει μια από τις πιο ώριμες φάσεις της κοινής του πορείας, με την επισημοποίηση να είναι μονόδρομος.

