«Five Years» του Bowie από Duran Duran

Στη συναυλία «A Bowie Celebration: Just For One Day!» για τα 74α γενέθλια -αν ζούσε- του Ντέιβιντ Μπόουι, η οποία μεταδόθηκε σε livestreaming την Παρασκευή, συμμετείχαν οι Duran Duran και έδωσαν στη δημοσιότητα δική τους ερμηνεία του «Five Years».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Your face, your race, the way you talk» τραγουδά ο Simon Le Bon. «I kiss you, you're beautiful, I want you to walk.» «Όλη η ζωή μου ως έφηβος είχε να κάνει με τον Μπόουι» αναφέρει σε ανακοίνωση ο Le Bon. «Ήταν ο λόγος για τον οποίο άρχισα να γράφω τραγούδια. Ένα κομμάτι μου εξακολουθεί να μην πιστεύει τον πριν πέντε χρόνια θάνατό του, ίσως επειδή υπάρχει ένα κομμάτι μου εκεί που είναι ακόμα ζωντανός και θα είναι για πάντα ζωντανός. Όταν πήραμε στα χέρια μας τον δίσκο “ Ziggy Stardust” και βάλαμε τη βελόνα του πικάπ στο αυλάκι του βινύλιου, η πρώτη γεύση της τελειότητάς του που είχαμε ήταν το “ Five Years”. Δεν βρίσκω από πού ν' αρχίσω για να εξηγήσω πόση τιμή αισθάνομαι που δόθηκε στους Duran Duran η ευκαιρία να ερμηνεύσουν αυτό το εμβληματικό τραγούδι και να βάλουμε το όνομά μας δίπλα σε αυτό του Μπόουι γι' αυτή την εκδήλωση μνήμης της μουσικής του» προσθέτει.