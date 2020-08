«For the Love of Europe» από τον Ρικ Στιβς

Μετά τη συγγραφή ταξιδιωτικών οδηγών, άρθρων σε εφημερίδες και παρουσίαση τηλεοπτικών εκπομπών τις τελευταίες δεκαετίες, ο Ρικ Στιβς, αυθεντία στα ταξίδια στην Ευρώπη δημιούργησε το «For the Love of Europe: My Favorite Places, People, and Stories», μία συλλογή 100 ιστοριών, στην οποία καταγράφει τις πολύτιμες εμπειρίες του από την περιπλάνηση στην ήπειρο.