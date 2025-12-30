Forbes: Στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων η Beyonce - Real.gr

Η Beyoncé εντάχθηκε στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων, αποτελώντας πλέον την πέμπτη σταρ από τον χώρο της μουσικής που καταφέρνει κάτι τέτοιο, σύμφωνα με το Forbes.

Η απόλυτη βασίλισσα των Γκράμι συμπεριλήφθηκε στους πλουσιότερους του κόσμου μετά την τεράστια επιτυχία της περιοδείας της «Cowboy Carter», η οποία απέφερε περισσότερα από 400 εκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις εισιτηρίων και επιπλέον 50 εκατομμύρια δολάρια από πωλήσεις αναμνηστικών.

Είχε προηγηθεί η εξίσου εντυπωσιακή πορεία της περιοδείας «Renaissance» το 2023, με έσοδα που ξεπέρασαν τα 579 εκατομμύρια δολάρια.

Ο σύζυγός της, Jay-Z, ήταν ο πρώτος μουσικός που συμπεριλήφθηκε στη λίστα το 2019, ενώ το ίδιο ορόσημο έχουν κατακτήσει επίσης η Rihanna, ο Μπρους Σπρίνγκστιν (Bruce Springsteen) και η Τέιλορ Σουίφτ (Taylor Swift).

Παρόλο που η «Queen B» δραστηριοποιείται επιχειρηματικά και στην αγορά της ομορφιάς με το brand Cécred, στον κλάδο των αλκοολούχων ποτών με το SirDavis, καθώς και στον τομέα της ένδυσης με τη σειρά Ivy Park, το μεγαλύτερο μέρος της προσωπικής της περιουσίας προέρχεται από τη μουσική.