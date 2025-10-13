Φώτης Ιωαννίδης - Ελένη Βουλγαράκη: Αυτός, αυτή και η απόσταση - Real.gr

Μετά τη μετακόμιση του ποδοσφαιριστή Φώτη Ιωαννίδη στη Λισσαβώνα, η Πορτογαλία μοιάζει να «καλεί» και τη σύντροφό του, Ελένη Βουλγαράκη.

Της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η Λισσαβώνα δεν αποτελεί πλέον έναν μακρινό προορισμό για την Ελένη Βουλγαράκη, καθώς έχει μετατραπεί σε έναν τόπο γεμάτο προσδοκίες και νέες προοπτικές.

Ο λόγος δεν είναι άλλος από τον σύντροφό της, Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος μόλις μετακόμισε στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην κοινή ζωή τους. Ο 25χρονος ποδοσφαιριστής αγωνίζεται πλέον στη Σπόρτινγκ, μια μεταγραφή που αποτέλεσε για εκείνον πρόκληση, αλλά και ευκαιρία για ανανέωση.

Η απόσταση Ελλάδας – Πορτογαλίας μοιάζει περισσότερο με μια γέφυρα που τον ενώνει με την αγαπημένη του παρά με εμπόδιο. Οπως τόνισε η δημοσιογράφος, «η απόσταση δεν έχει επηρεάσει τη σχέση μας. Πορευόμαστε μαζί με τον σύντροφό μου και είμαστε πολύ καλά». Ηδη αποφάσισε να μηδενίσει τα χιλιόμετρα και ταξιδεύει συχνά στη Λισσαβώνα, προκειμένου να περνά χρόνο με τον Φώτη στο νέο ξεκίνημά του.

Χωρίς να αποκαλύπτει αν σκοπεύει να τον ακολουθήσει μόνιμα, η Ελ. Βουλγαράκη μοιάζει διατεθειμένη να προσαρμοστεί, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο της μετακόμισης, ακόμη και στην αρχή της νέας χρονιάς.

Η πιθανότητα να μετακομίσει μόνιμα στην Πορτογαλία είναι μεγάλη, αφού ο σύντροφός της έχει υπογράψει συμβόλαιο που εξασφαλίζει την παραμονή του για αρκετά χρόνια εκεί. Ηδη έχει επιλέξει ένα υπέροχο σπίτι, κατάλληλο να γίνει η νέα ρομαντική φωλιά τους.

Αν η καρδιά και οι συνθήκες συνεχίσουν να τους οδηγούν προς την ίδια κατεύθυνση, η νέα χρονιά ίσως φέρει για εκείνους τη μεγάλη αλλαγή. Αν και φέτος απέχει συνειδητά από την τηλεόραση, παραμένει πιστή στη μεγάλη αγάπη της, το ραδιόφωνο.

Με σταθερή καθημερινή παρουσία σε γνωστό ραδιοφωνικό σταθμό, έχει δημιουργήσει μια σχέση οικειότητας με τους ακροατές της και μαζί με τον Φάνη Λαμπρόπουλο έχουν βρει τα πατήματά τους στα ερτζιανά.

Το επαγγελματικό της πρόγραμμα είναι απαιτητικό, όμως, όπως η ίδια έχει παραδεχθεί, δεν είναι αμετάκλητο. Οι υποχρεώσεις της μπορούν να προσαρμοστούν, εφόσον η προσωπική της ζωή το απαιτήσει.

Αν και οι δυο τους αποφεύγουν τα φώτα της δημοσιότητας, οι κοινές εμφανίσεις, τα τρυφερά σχόλια και οι δηλώσεις είναι ενδεικτικά της δύναμης που διέπει τη σχέση τους. Ο Φώτης δεν διστάζει να στέλνει εντυπωσιακές ανθοδέσμες στην αγαπημένη του, ενώ η Ελένη, μέσω social media, αποδεικνύει ότι βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό του.

Οι φωτογραφίες τους από βόλτες στη Λισσαβώνα, τα ρομαντικά δείπνα και τα μικρά μηνύματα που ανταλλάσσουν on air, δίνουν το στίγμα μιας σχέσης που δεν φοβάται τη δοκιμασία της απόστασης.

Η Ελ. Βουλγαράκη έχει μπροστά της αρκετές επιλογές που μπορούν να συνδυάσουν την προσωπική ευτυχία με την επαγγελματική εξέλιξη. Μέχρι τις οριστικές αποφάσεις της, τα συχνά ταξίδια στη Λισσαβώνα θα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της.