Φώτης Ιωαννίδης – Ελένη Βουλγαράκη: Χαράζουν κοινή πορεία - Real.gr

Από τη συγκατοίκηση στο Νέο Ηράκλειο μέχρι τις δύσκολες αποφάσεις για μεταγραφή στο εξωτερικό, ο Φώτης Ιωαννίδης και η Ελένη Βουλγαράκη χτίζουν με σταθερά βήματα το μέλλον τους.

Της ΕΛΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Oι κοινές αποφάσεις, η σταθερότητα και ο αλληλοσεβασμός επιβεβαιώνουν πως η Ελένη Βουλγαράκη και ο Φώτης Ιωαννίδης δεν είναι απλώς μαζί, αλλά είναι ένα ζευγάρι που κοιτάζει προς την ίδια πορεία.

Η σχέση τους έγινε γνωστή πριν από περίπου έναν χρόνο, αν και είχε ξεκινήσει αρκετούς μήνες νωρίτερα. Από την αρχή φαινόταν ότι πρόκειται για έναν δεσμό με προοπτική, με άτομα από το περιβάλλον τους να επιβεβαιώνουν ότι οι δυο τους βλέπουν με σοβαρότητα το κοινό τους μέλλον.

Αγαπούν τις δουλειές τους, εκείνη ως παρουσιάστρια σε τηλεοπτικά μαγκαζίνο και ραδιόφωνο, εκείνος ως βασικό στέλεχος του Παναθηναϊκού. Ομως, όταν η ζωή τους βρέθηκε σε κρίσιμο σταυροδρόμι, σε προτεραιότητα μπήκε η σχέση.

Στις αρχές του καλοκαιριού, η μεταγραφή του Φώτη στο εξωτερικό ήταν σχεδόν δεδομένη, με ευρωπαϊκές ομάδες να δείχνουν έντονο ενδιαφέρον. Ωστόσο, η τελική απόφαση ελήφθη από κοινού, χωρίς τυμπανοκρουσίες. Ο Φώτης έμεινε στην Ελλάδα και στον Παναθηναϊκό. Οχι μόνο γιατί υπήρχαν ισχυροί επαγγελματικοί λόγοι, αλλά γιατί και η καρδιά του ήξερε πού ανήκει.

Η Ελένη ήταν καθοριστικός παράγοντας: δεν έθεσε όρους, αλλά η παρουσία της, η ζωή τους εδώ, η αγάπη τους, έγειραν την πλάστιγγα. Οι φήμες πως θα τον ακολουθούσε σε ενδεχόμενη μετακίνηση δεν ήταν αβάσιμες. Το ζευγάρι το σκέφτηκε σοβαρά, αλλά αποφάσισε πως, προς το παρόν, η κοινή τους πορεία χαράσσεται εντός συνόρων.

Μετά από μια δύσκολη περίοδο, επέλεξαν να αποφορτιστούν ταξιδεύοντας στη θάλασσα. Με σκάφος, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, έκαναν συχνές στάσεις σε πολλά νησιά απολαμβάνοντας μοναδικές παραλίες. Ωστόσο, ο Φώτης έπρεπε σύντομα να επιστρέψει στις ποδοσφαιρικές του υποχρεώσεις και η Ελένη φυσικά είναι δίπλα του.

Συγκατοικούν στο σπίτι τους στο Νέο Ηράκλειο, ενώ ο Φώτης δεν έχει διστάσει να μιλήσει δημόσια για την πίεση που βιώνει λόγω της δημοσιότητας, αλλά και για το πώς αυτή επηρεάζει την Ελένη, ιδιαίτερα όταν εκείνος δεν αποδίδει όπως θα ήθελε στο γήπεδο. Από την άλλη, όταν βρίσκεται στην καλύτερη φόρμα του, εκείνη απολαμβάνει την αποθέωση στα social media. Παρ’ όλα αυτά, οι δυο τους δεν αφήνουν εξωτερικούς παράγοντες να τους επηρεάσουν.

Η Ελένη ετοιμάζει τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Αν και αποχώρησε πρόσφατα από το πάνελ της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα, αναμένεται να συνεχίσει με τηλεοπτικά projects. Ο Φ. Ιωαννίδης θα παραμείνει στον Παναθηναϊκό και την επόμενη σεζόν, με στόχο σε κάθε παιχνίδι να γίνεται καλύτερος.

3