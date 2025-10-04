Quantcast
Φωτογραφία του Μάτι Χίλι από το συγκρότημα The 1975 κέρδισε βραβείο - Real.gr
20:15, 04/10/2025
Μια φωτογραφία του Μάτι Χίλι του συγκροτήματος The 1975 κέρδισε βραβείο.

Ο φωτογράφος Τζόρνταν Κέρτις Χιους με μία αυθόρμητη φωτογραφία κέρδισε στην κατηγορία Δημιουργία Μουσικής στα Βραβεία Μουσικής Φωτογραφίας – Abbey Road Music Photography Awards.

Στη φωτογραφία που δείχνει ο Χίλι κάθεται σε έναν καναπέ και παίζει αρμόνιο σε ένα δωμάτιο περιτριγυρισμένο από μουσικά όργανα και ένα τραπεζάκι σαλονιού καλυμμένο με κουτιά με πρόχειρο φαγητό.

Η τελετή απονομής των βραβείων πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στο Λονδίνο με παρουσιάστρια την παραγωγό του BBC Λόρεν Λαβέρν.

