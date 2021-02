«Four Hundred Souls», η ιστορία της Αφρικανικής Αμερικής σε έναν τόμο

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στόχος του εγχειρήματος ( https://www.nytimes.com/interactive/2019/08/14/magazine/1619-america-slavery.html ) είναι να «επαναπροσδιορίσει την ιστορία της χώρας, τοποθετώντας στον πυρήνα του εθνικού μας αφηγήματος τις συνέπειες της δουλείας και τις συνεισφορές των μαύρων Αμερικανών». Τον Φεβρουάριο, αυτή η ιστορία θα εξερευνηθεί έτι περαιτέρω με την κυκλοφορία από τον εκδοτικό Penguin Random House του «Four Hundred Souls: A Community History of African America, 1619-2019»: «μια μοναδική, σε έναν τόμο, ιστορία των “ κοινοτήτων” των Αφρο-αμερικανών», την οποία επιμελήθηκαν οι ιστορικοί Ibram X. Kendi (γνωστός από τα ευπώλητα «Stamped from the Beggining» και «How to be an Antiracist») και Keisha N. Blain (γνωστή από το «Set the World on Fire»).