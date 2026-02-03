Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Η πρωινή συνήθεια που την αποφορτίζει – «Έτσι έχω καταφέρει να μην τσακώνομαι με κανέναν…» - Real.gr

Quantcast
Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Η πρωινή συνήθεια που την αποφορτίζει – «Έτσι έχω καταφέρει να μην τσακώνομαι με κανέναν…»
Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Η πρωινή συνήθεια που την αποφορτίζει – «Έτσι έχω καταφέρει να μην τσακώνομαι με κανέναν…»

11:00, 03/02/2026
11:00, 03/02/2026

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη ως influencer φροντίζει να διατηρεί σταθερή επικοινωνία με τους followers της στο Instagram. Το μοντέλο μοιράζεται ό,τι συμβαίνει στην καθημερινότητά της χωρίς να κρύβει τη διάθεσή της όταν κάποιες μέρες ή ώρες είναι πιο δύσκολες ή πιο «σκοτεινές». Στα τελευταία της stories, η σύντροφος του Χρήστου Μάστορα αποκάλυψε την αγαπημένη της πρωινή […]

Διαβάστε το αρχικό δημοσίευμα Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Η πρωινή συνήθεια που την αποφορτίζει – «Έτσι έχω καταφέρει να μην τσακώνομαι με κανέναν…» στο InStyle.

