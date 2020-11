«Generation A», πρώτο τραγούδι των Arcade Fire από το 2017

Καινούργιο τραγούδι, με τίτλο «Generation A», παρουσίασαν οι Arcade Fire στο The Late Show, τη βραδιά των αμερικανικών προεδρικών εκλογών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Είναι η πρώτη φορά από την κυκλοφορία, τo 2017, του άλμπουμ «Everything Now» που η μπάντα παρουσιάζει καινούργια μουσική (αν και το 2019, είχαν κυκλοφορήσει μια ερμηνεία του «Baby Mine» για το ριμέικ της ταινίας «Dumbo» της Ντίσνεϊ).

Στο The Late Show, ο Stephen Colbert παρουσίασε το καινούργιο τραγούδι, περιγράφοντάς το σαν κάτι «εμπνευσμένο από το σημερινό κλίμα στη χώρα, με ένα ελπιδοφόρο μήνυμα προς τους νέους». Γι' αυτόν τον λόγο, το βιντεοκλίπ του «Generation A» ανοίγει με έναν μικρούλη ο οποίος, φορώντας καπέλο καουμπόι και έχοντας καλυμμένο το πρόσωπο με κόκκινο μαντήλι, μπαίνει στο στούντιο και μουγκρίζει στο μικρόφωνο «This is generation A! And we're not gonna wait!». Στο τραγούδι, βουερό ριφ από την ηλεκτρική κιθάρα, κάποιες χορευτικού στυλ φιοριτούρες με συνθεσάιζερ και, στο κλασικό ύφος των Arcade Fire, κάτι στο οποίο μπορεί να κολλήσει κανείς και να το φωνάζει: «I can't wait, wait, wait, wait, wait, wait/Too little too late!».