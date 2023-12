George Clooney: H συγκινητική δήλωση για τον Matthew Perry – «Ενα αστείο παιδί που δεν ήταν ευτυχισμένο»

Κατά τη διάρκεια της προώθησης της νέας του ταινίας The Boys in the Boat, ο 62χρονος Clooney μίλησε για τη σχέση του με τον Perry. Συγκεκριμένα, ο Clooney σημείωσε ότι παρακολούθησε τη μάχη του Perry με τον εθισμό. Ήταν η εποχή που οι δυο τους πρωταγωνιστούσαν στις αντίστοιχες σειρές στο NBC, ER και Friends, πριν από χρόνια.