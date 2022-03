«It’s My Life», «Living on a Prayer», «Bed of Roses», «You Give Love a Bad Name», «Runaway», «Have a Nice Day». Είναι λίγα μόνο από τα τραγούδια που πολλοί από εμάς έχουμε πολυτραγουδήσει μαζί με τον Jon Bon Jovi, τον frontman των Bon Jovi, του συγκροτήματος που ο ίδιος ίδρυσε το 1983 για να καταλήξει να γίνει μία από τις ροκ μπάντες με τις περισσότερες πωλήσεις παγκοσμίως.