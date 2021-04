Για τα 50 χρόνια του «Blue», επανεκδόσεις των τεσσάρων πρώτων άλμπουμ της Joni Mitchell - ΒΙΝΤΕΟ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το «Reprise Albums (1968-1971)» θα περιλαμβάνει επανεκδόσεις του άλμπουμ Song to a Seagull με το οποίο η Mitchell έκανε το δισκογραφικό ντεμπούτο της το 1968, του Clouds (1969), του Ladies of the Canyon (1970) και του Blue, του πρώτου αριστουργήματός της και τελευταίας δουλειάς της που εξέδωσε η δισκογραφική εταιρεία Reprise. Παραγωγός στο Song to a Seagull ήταν ο David Crosby και το ρεμίξινγκ έκαναν προσφάτως οι Mitchell και Matt Lee. «Το αρχικό μιξ ήταν φρικτό» είπε, σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone, η Joni Mitchell.