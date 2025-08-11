Γιάννης Αποστολάκης: «Η σχέση μας με τη Βάσω πέρασε από 40 κύματα» - Real.gr

Ο καπετάνιος της περιπέτειας Γιάννης Αποστολάκης μιλά για τις πιο δυνατές στιγμές του σε ένα ταξίδι δυόμισι χρόνων στον Ειρηνικό, για τις φουρτούνες που αντιμετώπισε, τα μαθήματα ζωής και τη σχέση του με τη σύντροφο και συνοδοιπόρο του, Β. Βιλέγκας, ενώ αποκαλύπτει αν έγινε πρόταση γάμου εν πλω.

Σωστός θαλασσόλυκος, ο Γιάννης Αποστολάκης μάς παρασύρει στο απέραντο γαλάζιο των ωκεανών μέσα από την ταξιδιωτική εκπομπή «Route 360», που προβάλλεται κάθε Σάββατο και Κυριακή από το Star. Ο αγαπημένος σεφ του «MasterChef» αποκαλύπτει την παθιασμένη του αγάπη για τη θάλασσα και μιλά με τρυφερότητα για τη σύντροφό του, Βάσω Βιλέγκας, η οποία ήταν συνοδοιπόρος του σε αυτή τη θαλασσινή περιπέτεια.

«Η σχέση μου με το νερό είναι βαθιά και ουσιαστική, είτε είμαι μέσα στη θάλασσα είτε πάνω της. Μεγάλωσα έτσι…», αφηγείται, περιγράφοντας μια παιδική ηλικία κυριολεκτικά βουτηγμένη στο αλμυρό νερό, με πατέρα στο Ναυτικό, παππού ψαρά και μητέρα με σχολή καταδύσεων.«Είχα όνειρο να κάνω αυτό το ταξίδι. Και έτυχε να έρθει στα χέρια μου αυτό το σκάφος, ένα σκάφος ναυπηγημένο για τους ωκεανούς, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που το κάνουν πολύ αξιόπλοο για τέτοιου είδους ταξίδια», εξηγεί στη Realnews, προσκαλώντας μας νοερά σε αυτή τη συναρπαστική πορεία, που διήρκεσε δυόμισι χρόνια ενώ χρειάστηκαν πέντε χρόνια προετοιμασίας.

Με το σκάφος διέσχισε τον Ειρηνικό, την Καραϊβική και αμέτρητους ωκεάνιους ορίζοντες. Συνοδοιπόρος του σε μεγάλο μέρος αυτής της διαδρομής ήταν η Βάσω. Η παρουσία της δεν έδωσε μόνο μια συναισθηματική διάσταση στο ταξίδι, έπαιξε καθοριστικό ρόλο και στην ασφάλεια του πληρώματος.

«Ηταν ο καλύτερος ναύτης που είχα ποτέ. Είναι πολύ παρατηρητική… Μου επεσήμαινε πράγματα και προλάβαμε καταστάσεις. Ηταν ουσιαστικά τα μάτια μου. Και όταν εγώ βρισκόμουν σε πολύ δύσκολη ψυχολογική κατάσταση, η Βάσω ήταν εκεί. Πήρε 3-4 μήνες μέχρι να βρούμε τις ισορροπίες. Οι πρώτοι μήνες ήταν πολύ δύσκολοι. Η σχέση μου με τη Βάσω πέρασε από 40 κύματα».

Το ταξίδι, άλλωστε, δεν ήταν μόνο γεωγραφικό. Ηταν και μια προσωπική, υπαρξιακή περιπέτεια. «Το πραγματικό ταξίδι ξεκινά μετά τον Παναμά, μόλις βγήκαμε στον Ειρηνικό. Εκεί αρχίζει το σοβαρό κομμάτι, τόσο από άποψη εικόνων όσο και από άποψη περιεχομένου και εμπειριών. Μέχρι εκεί, η εκπομπή θυμίζει περισσότερο ένα ριάλιτι. Από τον Παναμά και μετά γίνεται ντοκιμαντέρ. Αισθητικά αλλάζει τελείως», εξηγεί ο Γ. Αποστολάκης.

Ολόκληρο το ταξίδι σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ιδιοτροπίες της φύσης και τις καιρικές συνθήκες. «Στην τροπική ζώνη οι τυφώνες εμφανίζονται κάθε έξι μήνες, οπότε χρειάζεται να αλλάζεις ημισφαίριο για να παραμένεις ασφαλής. Οταν ήμουν στην Καραϊβική και πλησίαζε η εποχή των τυφώνων, έπρεπε να κατέβω στο νότιο ημισφαίριο, ώστε να βρίσκομαι στο καλοκαίρι των τροπικών, εκεί όπου δεν υπάρχουν τυφώνες. Το ταξίδι αυτό δεν είχε αυστηρό πρόγραμμα. Είχε ελευθερία, εκπλήξεις και συνεχείς ανακαλύψεις», λέει.

Από τα Γκαλαμπάγκος έως τη γαλλική Πολυνησία, τα Φίτζι, την Ταϊτή και την Μπόρα Μπόρα, το ταξίδι περνούσε συνεχώς σε νέες διαστάσεις. «Μείναμε στον νότιο Ειρηνικό για περίπου οκτώ μήνες», λέει, περιγράφοντας ένα ονειρικό κομμάτι της διαδρομής. Οι καιρικές συνθήκες, βέβαια, δεν ήταν πάντα ευνοϊκές. Από την Κολομβία μέχρι τον Παναμά, το πλήρωμα δοκιμάστηκε σοβαρά: «Φάγαμε και ένα “καλό ξύλο” από τον καιρό, λίγο έξω από την Κολομβία. Εκεί πάθαμε και μια μεγάλη ζημιά στο σκάφος. Ευτυχώς, στον Παναμά καταφέραμε να φέρουμε ανταλλακτικά από την Ελλάδα και να επισκευάσουμε τη ζημιά», λέει προσθέτοντας ότι γνωρίζει το σκάφος του σαν την παλάμη του χεριού του.

Πυρ, γυνή και θάλασσα

Και, τελικά, μήπως πράγματι ο καλός καπετάνιος φαίνεται στη φουρτούνα; «Αλήθεια είναι. Αλλά εγώ θα το πω μεταφορικά», λέει, αποκαλύπτοντας πως οι πιο δύσκολες φουρτούνες ήταν οι ανθρώπινες. Η συνύπαρξη πέντε ανθρώπων σε έναν τόσο περιορισμένο χώρο απαιτούσε πολύπλευρες ισορροπίες. «Με τη Βάσω δεν ήμασταν απλά ζευγάρι. Ηταν και ο ναύτης μου. Επρεπε να βρω τρόπο να συνεργάζομαι μαζί της, να συζώ, να είμαι σύντροφός της και παράλληλα αφεντικό της».

Οσο για το ενδεχόμενο πρότασης γάμου εν πλω, εκεί τα νερά δείχνουν πιο θολά. «Δεν μου ταιριάζει αυτή η συνθήκη. Τα βλέπω λίγο πιο ελεύθερα τα πράγματα. Τουλάχιστον στη φάση της ζωής μου που είμαι τώρα, δεν το σκέφτομαι. Στο μέλλον, δεν ξέρω. Μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα, αλλά προς το παρόν όχι», απαντά με ειλικρίνεια. Τον ρωτάμε αν θα έμπαινε ξανά στη διαδικασία να κάνει αυτό το ταξίδι. «Το ταξίδι κράτησε δυόμισι χρόνια. Είχα απίστευτη στοχοπροσήλωση, ούτε μία στιγμή δεν το μετάνιωσα, ούτε σκέφτηκα να τα παρατήσω. Με άλλαξε βαθιά σαν άνθρωπο και σαν χαρακτήρα. Για εμένα ήταν ένα σχολείο ζωής. Θα ήθελα να το ξαναπεράσω, αλλά με διαφορετικό περιεχόμενο. Με τραβούν τα μεγάλα γεωγραφικά πλάτη, η Ανταρκτική, ο Καναδάς. Δεν με κούρασε, κάθε άλλο. Είμαι εθισμένος σε όλο αυτό. Είναι το φάρμακό μου».

