Quantcast
Γιάννης Μπέζος: «Δεν με ενδιαφέρει να μπω στο Netflix, έχω δει απίστευτες ανοησίες εκεί μέσα» - Real.gr
real player

Γιάννης Μπέζος: «Δεν με ενδιαφέρει να μπω στο Netflix, έχω δει απίστευτες ανοησίες εκεί μέσα»

18:30, 22/01/2026
Γιάννης Μπέζος: «Δεν με ενδιαφέρει να μπω στο Netflix, έχω δει απίστευτες ανοησίες εκεί μέσα»

Ο Γιάννης Μπέζος παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Breakfast@Star».

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε μεταξύ άλλων για τη δουλειά του, το Netflix, αλλά και για τα “βύσματα” στον χώρο της υποκριτικής. «Το να γίνονται σκηνοθέτες διάφοροι ηθοποιοί, είναι από ανάγκη, δεν είναι κάποια προαγωγή», είπε αρχικά ο Γιάννης Μπέζος για το γεγονός ότι πολλοί ηθοποιοί γίνονται σκηνοθέτες.

Διαβάστε το αρχικό δημοσίευμα Γιάννης Μπέζος: «Δεν με ενδιαφέρει να μπω στο Netflix, έχω δει απίστευτες ανοησίες εκεί μέσα» στο InStyle.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

ΕΟΔΥ: 7 θάνατοι από τη γρίπη την τελευταία εβδομάδα - 23 νέα σοβαρά κρούσματα και 613 νέες εισαγωγές

ΕΟΔΥ: 7 θάνατοι από τη γρίπη την τελευταία εβδομάδα - 23 νέα σοβαρά κρούσματα και 613 νέες εισαγωγές

19:35 22/01
Ευθύμης Ζησάκης: «Είχαμε μια εγκυμοσύνη που ξεκίνησε υπέροχα αλλά…»

Ευθύμης Ζησάκης: «Είχαμε μια εγκυμοσύνη που ξεκίνησε υπέροχα αλλά…»

19:30 22/01
Ισπανία: Στους 45 οι νεκροί από τη σιδηροδρομική τραγωδία – Διασώθηκε σκύλος έπειτα από τέσσερις ημέρες

Ισπανία: Στους 45 οι νεκροί από τη σιδηροδρομική τραγωδία – Διασώθηκε σκύλος έπειτα από τέσσερις ημέρες

19:15 22/01
Τζώνυ Θεοδωρίδης: Η αποκάλυψη για τη φιλία με την Ελένη Μενεγάκη – «Μεγαλώσαμε στην ίδια γειτονιά»

Τζώνυ Θεοδωρίδης: Η αποκάλυψη για τη φιλία με την Ελένη Μενεγάκη – «Μεγαλώσαμε στην ίδια γειτονιά»

19:00 22/01
Τραγωδία στην Ελευσίνα: Νεκροί εντοπίστηκαν δύο ηλικιωμένοι μέσα στο σπίτι τους

Τραγωδία στην Ελευσίνα: Νεκροί εντοπίστηκαν δύο ηλικιωμένοι μέσα στο σπίτι τους

18:59 22/01
Η αδρεναλίνη εκτοξεύεται στη Θεσσαλονίκη με το esports Road Tournament της Allwyn – Έπαθλο του τουρνουά ένα ταξίδι στο McLaren Technology Center στο Λονδίνο

Η αδρεναλίνη εκτοξεύεται στη Θεσσαλονίκη με το esports Road Tournament της Allwyn – Έπαθλο του τουρνουά ένα ταξίδι στο McLaren Technology Center στο Λονδίνο

18:45 22/01
Την κατάληψη ενός ρωσικού τάνκερ «φάντασμα» με ψεύτικη σημαία ανακοίνωσε ο Μακρόν -

Την κατάληψη ενός ρωσικού τάνκερ «φάντασμα» με ψεύτικη σημαία ανακοίνωσε ο Μακρόν -

18:45 22/01
Γιάννης Μπέζος: «Δεν με ενδιαφέρει να μπω στο Netflix, έχω δει απίστευτες ανοησίες εκεί μέσα»

Γιάννης Μπέζος: «Δεν με ενδιαφέρει να μπω στο Netflix, έχω δει απίστευτες ανοησίες εκεί μέσα»

18:30 22/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved