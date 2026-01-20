Γιάννης Κουκουράκης: Το 2025 δοκιμάστηκα στα όριά μου, ψυχικά και σωματικά - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Καλεσμένος στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν το βράδυ της Δευτέρας ο αγαπημένος ηθοποιός Γιάννης Κουκουράκης.

Ο ίδιος μίλησε για όλους και για όλα ενώ μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στη δύσκολη για εκείνον χρονιά που έφυγε, το 2025 καθώς κουράστηκε πολύ.

«Το ’25 ήταν καλή χρονιά, ήταν δύσκολη χρονιά από θέμα κούρασης, αλλά έφυγε πολύ όμορφα και μπήκε και το ’26 πάρα πολύ όμορφα. Μια γνώση που απέκτησα για την ανθρώπινη φύση… βγήκα λίγο από το ροζ συννεφάκι που ήμουνα πάντα, αλλά είμαι ξανά εκεί τώρα γιατί μ’ αρέσει πάρα πολύ και δεν μ’ αφορά να βγω.

Το ροζ συννεφάκι… τα ’χει όλα καλά. Βλέπεις μόνο τα θετικά, δεν ασχολείσαι με πράγματα που δεν θα σε κάνουν καλύτερο άνθρωπο. Έφυγα και ξαναπήγα γιατί ήταν μια πραγματικά κουραστική χρονιά και δοκιμάστηκα και εγώ στα όριά μου, ψυχικά και σωματικά», είπε.

«Το βασικότερο όλων, απ’ ό,τι έχω καταλάβει μέχρι τώρα στη ζωή μου, είναι να κοιμάμαι με τη συνείδησή μου καθαρή, με τις αξίες μου εκεί που τις είχα από τότε που με θυμάμαι. Θέλω πλέον να αφιερώνω χρόνο και για τους ανθρώπους, γιατί τόσα χρόνια δουλειά… έχω δώσει τα πάντα για τη δουλειά και ίσως έχω παραμελήσει το κομμάτι των ανθρωπίνων σχέσεων. Φέτος ο στόχος είναι να δίνω περισσότερο χρόνο σε ανθρώπους», τόνισε σε άλλο σημείο ο Γιάννης Κουκουράκης.

«Στην τηλεόραση δουλεύω 10 ώρες την ημέρα. Είναι κάτι που λατρεύω, κάτι που υπηρετώ με όλη μου την καρδιά και με τα δύο μου νεφρά, τα δύο μου πνευμόνια, και το μυαλό. Δεν περίμενα ποτέ ότι ο δρόμος θα με έφερνε μέχρι εδώ. Στα δικά μου μάτια είναι μια φυσική συνέχεια του τρόπου που ζω και σκέφτομαι. Όσο πάει», ανέφερε επίσης.

Και τόνισε για την οικογένειά του: «Θέλω να περνάω με τους γονείς μου χρόνο γιατί νιώθω πάρα πολύ τυχερός που έχω αυτούς τους δύο ανθρώπους για γονείς. Είμαι φίλος και με τον πατέρα μου και με τη μητέρα μου και με τα αδέρφια μου. Είναι πραγματικά μεγάλη χαρά. Είναι οι άνθρωποί μου, η οικογένειά μου, με έχουν σταθεί στα δύσκολα. Εγώ έτσι θα ήθελα να είμαι και με τα παιδιά μου. Ό,τι είναι καλώς να ’ρθει».