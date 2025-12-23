Γιάννης Προκοπίου: Αφήνει το κλαμπ των εργένηδων - Real.gr

Ο εφοπλιστής Γιάννης Προκοπίου ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με τη Βαλεντίνα Λομπέιρα, μοντέλο με καταγωγή από το Μεξικό.

Της ΕΛΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Ενας ακόμα πολυαναμενόμενος για την κοσμική Αθήνα γάμος πρόκειται να γίνει πολύ σύντομα. Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, o Γιάννης Προκοπίου και η σύντροφός του, Βαλεντίνα Λομπέιρα, πρόκειται να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας.

Ο γιος του Δημήτρη Προκοπίου και της Μικαέλας Φιλίνη-Προκοπίου έκανε πρόταση γάμου στην καλλονή με καταγωγή από το Μεξικό τον περασμένο Μάιο. Εκείνη με ενθουσιασμό και συγκίνηση είπε το πολυπόθητο «ναι». Εναν χρόνο νωρίτερα το ζευγάρι είχε ταξιδέψει στη Μύκονο, όπου ο Γ. Προκοπίου γνώρισε στην αγαπημένη του τις ομορφιές της Ελλάδας.

Εκεί η Βαλεντίνα βρήκε την ευκαιρία να οργανώσει ένα πάρτι-έκπληξη για τα γενέθλια του συντρόφου της, χωρίς ο ίδιος να αντιληφθεί το παραμικρό. Την ώρα που απολάμβαναν ένα ρομαντικό δείπνο για δύο σε γνωστό εστιατόριο του κυκλαδίτικου νησιού, εμφανίστηκαν οι στενοί φίλοι του εφοπλιστή με μια τούρτα γεμάτη από χρωματιστά κεριά, τα οποία σχημάτιζαν τη φράση «Happy birthday».

Ανάμεσα στους καλούς φίλους του ήταν η Mrs. Jumbo Βάλια Βακάκη με τον σύζυγό της Βασίλη Μιχαήλ, ο Ηλίας Σάρρας με τη Σάρα Σολντάτι και ο pr manager Παναγιώτης Σπέντζος. Ο εορτάζων ενθουσιάστηκε και ευχαρίστησε την αγαπημένη του, η οποία είχε οργανώσει με κάθε λεπτομέρεια το πάρτι.

Από το Γκστάαντ στης εκκλησιάς την πόρτα

Τον Δεκέμβριο του 2024 ο περιζήτητος μέχρι τότε εργένης και το 25χρονο μοντέλο έκαναν την πρώτη κοινή εμφάνισή τους στο Γκστάαντ.

Στο παγκοσμίου φήμης χειμερινό θέρετρο ο γιος του ιδιοκτήτη της εταιρείας Centrofin φαινόταν πανευτυχής δίπλα στην αγαπημένη του, η οποία κάνει διεθνή καριέρα στο μόντελινγκ μέσω του πρακτορείου Paragon Model Management, με έδρα το Μεξικό.

Μόλις έφτασαν στο πολυτελές ξενοδοχείο «Gstaad Palace» τράβηξαν πάνω τους τούς προβολείς. Η πανέμορφη Βαλεντίνα έκλεψε τις εντυπώσεις με την καλαισθησία και την κομψότητά της. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που μιλούσαν τότε για ένα δυνατό ειδύλλιο, ενώ σχολίαζαν πόσο ταιριαστό ζευγάρι είναι.

Το Γκστάαντ συγκαταλέγεται στους προσφιλείς προορισμούς του Γ. Προκοπίου, λόγω του παππού του, Νίκι Φιλίνη, και της γιαγιάς του, Τζήκα, οι οποίοι έγραψαν τη δική τους ιστορία στο διάσημο ελβετικό θέρετρο. Ο νεαρός εφοπλιστής, που σπούδασε ναυτιλιακά στο City University του Λονδίνου, εξελίσσεται σε έναν δυνατό παίκτη της ναυτιλιακής next generation, ενώ ως γνήσιος μπον βιβέρ αγαπά τα ταξίδια.

Λατρεύει τη θάλασσα και τα σκάφη, την αλμύρα του καλοκαιριού, το Αιγαίο και ειδικά την κοσμοπολίτικη Μύκονο, αλλά παράλληλα δουλεύει σκληρά, αποδεικνύοντας ότι είναι άξιος συνεχιστής του πατέρα του και καταφέρνοντας να ξεχωρίσει στον ανταγωνιστικό χώρο της ναυτιλίας.

Η Β. Λομπέιρα έχει αποφοιτήσει από το Regent’s University London στο Ηνωμένο Βασίλειο και κάνει διεθνή καριέρα στον χώρο της μόδας, των fashion shows και της διαφήμισης. Γνώρισε τον μέλλοντα σύζυγό της μέσω κοινών φίλων τους στο Μεξικό, ενώ οι δυο τους δεν άργησαν να διαπιστώσουν πως η μεταξύ τους έλξη ήταν κάτι περισσότερο από εκτίμηση και φιλία.

Το ζευγάρι βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία για τον γάμο, ενώ η μέλλουσα νύφη έχει πραγματοποιήσει ήδη το bachelorette party της, περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της και καλούς φίλους της.