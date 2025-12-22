Γιάννης Τσιμιτσέλης - Κατερίνα Γερονικολού: Χριστούγεννα στην Αθήνα - Real.gr

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης αποκαλύπτει στην «R» ότι θα περάσει ήσυχες, οικογενειακές γιορτές με την Κατερίνα Γερονικολού και την κόρη του, Εύα, ενώ ξεδιπλώνει τα επόμενα επαγγελματικά βήματά του.

Eτοιμος να υποδεχθεί τη νέα χρονιά είναι ο Γιάννης Τσιμιτσέλης. Ο ηθοποιός, που φέτος έχει και τον ρόλο του παρουσιαστή στην καθημερινή ταξιδιωτική εκπομπή «Οσο υπάρχει Ελλάδα» του ΣΚΑΪ, θα περάσει τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς μαζί με τη σύντροφό του, Κατερίνα Γερονικολού, την κόρη του, Εύα, και με αγαπημένους φίλους, όπως αποκάλυψε στη Realnews.

«Φέτος θα περάσω τις γιορτές στην Αθήνα με τους αγαπημένους μου. Η Κατερίνα αυτό το διάστημα έχει παραστάσεις στο θέατρο και λόγω και της εκπομπής θα μείνουμε εδώ», εξηγεί ο Γ. Τσιμιτσέλης και προσθέτει: «Θα κάνω μια απόδραση όμως, εκτός Ελλάδος. Θα πάω στη Ζυρίχη στο πλαίσιο της εορταστικής εκπομπής για τον απόδημο Ελληνισμό». Το «Οπου υπάρχει Ελλάδα» τις ημέρες των Χριστουγέννων θα ταξιδέψει για πρώτη φορά εκτός συνόρων και θα συναντήσει τις κοινότητες του απόδημου Ελληνισμού του Λονδίνου, του Μονάχου και της Ζυρίχης σε σπέσιαλ εορταστικά επεισόδια.

Ο ηθοποιός μίλησε στην «R» για την αγάπη που εισπράττει από το κοινό. «Αυτή η εκπομπή με φέρνει ακόμα πιο κοντά στον κόσμο. Πριν από ενάμιση χρόνο έκανα το “Tempting fortune” και είχα μια πολύ καλή συνεργασία με τον ΣΚΑΪ, συγκεκριμένα με την Αλκηστη Μαραγκουδάκη. Οταν με πήρε τηλέφωνο για το “Οπου υπάρχει Ελλάδα”, δεν είχα συμφωνήσει να κάνω κάποια σειρά και, μάλιστα, φέτος είχα πει ότι ύστερα από πολλά χρόνια δεν θα κάνω θέατρο, με σκοπό να έχω τα Σαββατοκύριακα ελεύθερα, να πάρω την κόρη μου να πάω μια βόλτα, να κάνω πράγματα για εμένα και να χαλαρώσω».

Αυτή είναι η τρίτη τηλεοπτική απόπειρα του Γ. Τσιμιτσέλη, μετά το «Fishy» και το «Tempting fortune». «Πιστεύω ότι όποιος βγαίνει στην τηλεόραση πρέπει να προσέχει πάρα πολύ τι λέει. Επειδή επηρεάζουμε πάρα πολύ κόσμο και μερικά θέματα της εκπομπής είναι βαριά θέματα, δεν πιστεύω ότι πρέπει να έχω άποψη για τα πάντα. Δεν έχω ούτε τις γνώσεις να έχω άποψη για τα πάντα και δεν πρέπει να έχω άποψη για τα πάντα. Αφήνω πάρα πολύ χώρο στα παιδιά που κάνουν το ρεπορτάζ, γιατί έχουν ασχοληθεί με αυτό. Ξέρουν πώς θα μιλήσουν οι δημοσιογράφοι, το έχουν δουλέψει αυτό πάρα πολύ καλά. Εγώ είμαι πολύ πιο χύμα. Οπότε, σε τέτοιες περιπτώσεις, ακόμα και η μεγαλύτερη ασφάλειά μου, το χιούμορ, δεν μπορεί να με σώσει. Η άποψή μου είναι όπως αν έβλεπα εγώ την εκπομπή. Μου έρχεται μια απορία; Αυτό θα ρωτήσω. Θα είναι εύστοχο; Ο,τι και να είναι, είναι κάτι που σκέφτηκα εγώ».

Ο Γ. Τσιμιτσέλης έχει δημιουργήσει τη χριστουγεννιάτικη ταινία «Κουραμπιέδες από χιόνι», που αγαπήθηκε από το κοινό και, όπως αποκαλύπτει, ετοιμάζει τους «Κουραμπιέδες από χιόνι 2», που υπολογίζει να βγουν στις αίθουσες σε δύο χρόνια. Παράλληλα βρίσκεται σε συζητήσεις για μία ακόμα ταινία.