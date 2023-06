Γιάννης Τσιμιτσέλης: Η σπάνια φωτογραφία με την 9χρονη κόρη του

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης κάνει την πρώτη του σκηνοθετική απόπειρα και δίπλα του έχει την καλύτερη… βοηθό, την 9χρονη κόρη του Εύα.

Συγκεκριμένα ο γνωστός ηθοποιός σκηνοθετεί την ταινία «Κουραμπιέδες από χιόνι» θα κυκλοφορήσει στα Village Cinemas στις 14 Δεκεμβρίου 2023.

Στα γυρίσματα της ταινίας βρέθηκε η κόρη του, με τον περήφανο πατέρα να δημοσιεύει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram δύο φωτογραφίες. Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Γιάννης Τσιμιτσέλης αφιέρωσε στην Εύα κάποιους στίχους από το τραγούδι «Can’t take my eyes off you.»

