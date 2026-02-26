Γιώργος Αλκαίος: «Μόνο όταν κάνεις αυτό που θέλεις είσαι χαρούμενος» - Real.gr

Με αφορμή το ντεμπούτο του ως θεατρικού συγγραφέα, ο Γιώργος Αλκαίος μιλά στην «R» για την παράσταση «Ημιυπαίθριος», για τη συνεργασία του με την Αλίκη Βουγιουκλάκη στην Επίδαυρο, για το ντουέτο του με τον Πάνο Βλάχο, αλλά και για την επίγευση που του άφησε η συμμετοχή του στη Eurovision.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Τον γνωρίζουμε ως τραγουδιστή και έχουμε χορέψει με τις επιτυχίες του. Αυτή τη φορά, όμως, ο Γιώργος Αλκαίος μας προσκαλεί στο θέατρο «Coronet», όπου παρουσιάζει το πρώτο του θεατρικό έργο, μια σουρεαλιστική φαρσοκωμωδία, με τίτλο «Ημιυπαίθριος». Πώς προέκυψε η συγγραφή; «Είμαι ο τύπος που μαθαίνει τα πάντα: έμαθα μοντάζ, σκηνοθεσία και κατάρτιση σεναρίου και για την τηλεόραση και για το θέατρο», εξηγεί ο ίδιος στη Realnews. Εγραψε, μάλιστα, το πρώτο του σενάριο, το έστειλε σε μια εταιρεία παραγωγής, αλλά, όταν έπεσαν οι υπογραφές και βρέθηκε ο πρωταγωνιστής, ήρθε η πανδημία. «Τώρα έχουμε μπει σε νέες συζητήσεις με την εταιρεία, θέλουν να δουν και τα υπόλοιπα σενάρια που έχουμε γράψει με τον Στράτο Αγιοστρατίτη. Μαζί γράψαμε τον “Ημιυπαίθριο”. Εχουμε γράψει δύο σειρές, άλλα δύο θεατρικά και δύο ταινίες».

Η παράσταση παίζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Η υπόθεση είναι απερίγραπτη… Σε ένα δώμα στο Παγκράτι μένει ένας στρίφτης κάνναβης. Ο φίλος του δουλεύει στο υπουργείο Υγείας επί κορωνοϊού. Οταν τον απολύουν, μπαίνει στις αποθήκες και κλέβει κάποια χάπια, τα οποία ξυπνούν στον καθένα αυτό που έχει ανάγκη: το μπλε είναι της αλήθειας, το πράσινο της ανάμνησης, το κίτρινο της αμνησίας, το καφέ του φόβου, το λευκό της μεταμόρφωσης και το κόκκινο του σεξ. Τα βάζει σε μια γυάλα και ενώ ο στρίφτης στρίβει τσιγάρα, γίνεται ένας μεγάλος σεισμός, πέφτει η πολυκατοικία και το δώμα γίνεται ημιυπαίθριος. Οι ένοικοι -ένας αστυνομικός διευθυντής της δίωξης ναρκωτικών, μια influencer, μια θεούσα, ένας νεκροθάφτης κ.ά.- από την ταραχή τους παίρνουν από ένα χαπάκι νομίζοντας ότι είναι καραμέλες και ξεκινά ένα ντόμινο ευτράπελων και αδιανόητων εξελίξεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το θεατρικό ντεμπούτο του ο Γ. Αλκαίος το έκανε το 1990, όταν ήταν 17 ετών, παίζοντας στην Επίδαυρο, ως μέλος του χορού στην παράσταση «Αντιγόνη», στο πλευρό της Αλίκης Βουγιουκλάκη, την οποία είχε σκηνοθετήσει ο Μίνως Βολανάκης. «Ηταν μια συγκλονιστική εμπειρία να είσαι στον χορό με την Αλίκη… Θυμάμαι ότι, πριν βγούμε, ήθελε να περνάμε από το καμαρίνι της για καλή επιτυχία. “Μην τυχόν και δεν περάσετε”, μας έλεγε. Στην τελευταία παράσταση πήγα στην Αλίκη και στον Βολανάκη και τους είπα “επειδή το θέατρο δεν με γεμίζει, πρέπει να δοκιμάσω μουσικά πράγματα” και μου είπαν και οι δύο, λες και ήταν συνεννοημένοι, “να πας να κάνεις αυτό που θέλεις, αλλά σε βλέπω στο θέατρο να γυρίζεις”. Και φέτος επιστρέφω στο θέατρο».

Νέα συνεργασία

Παράλληλα, μόλις κυκλοφόρησε ένα νέο τραγούδι. «Είναι το ντουέτο μου με τον Πάνο Βλάχο, με τίτλο “Δεν με βολεύει”, από την εταιρεία μου Utopia +. Το είχα γράψει μαζί με άλλο ένα τραγούδι αρκετά χρόνια πριν και έψαχνα τον Πάνο για να του τα δώσω. Το άλλο το πήρε και αυτό αποφασίσαμε να το πούμε μαζί. Είναι ένας άνθρωπος τόσο ωραίος, τόσο μεταδοτικός. Η συνεργασία μας ήταν εξαιρετική! Στο εξώφυλλο είμαστε και οι δύο με ζουρλομανδύα… Το τραγούδι απευθύνεται και σε αυτούς που δεν βολεύονται, αλλά και στους βολεμένους. Δεν μπορώ τα στάσιμα νερά, τα θεωρώ, όπως οι παλιές γενιές, κακά νερά. Μέχρι τον Μάιο θα κυκλοφορήσουν άλλα δύο τραγούδια».

Εχοντας συμμετάσχει στη Eurovision, καταθέτει τη δική του εμπειρία από τον ευρωπαϊκό θεσμό. «Πιστεύω ότι ο κόσμος και η ψήφος του είναι το κλειδί. Οταν πήγα στον διαγωνισμό και γυρίσαμε με την όγδοη θέση είδαν ότι το προσπαθήσαμε και βγάλαμε την Ελλάδα ασπροπρόσωπη. Στη Εurovision λατρεύουν τη γλώσσα μας. Αυτό που κάνει η Ελλάδα όλα τα χρόνια είναι να μη δίνει στον εαυτό της την ευκαιρία να μεσουρανήσει».

Τo 2010, ο Γ. Αλκαίος επέλεξε να απομονωθεί στη Μήλο. «Η ζωή μου έχει τα πάνω της και τα κάτω της, στα άκρα, στη μεγάλη χαρά ήρθε η μεγάλη λύπη. Μαζί με τη Eurovision έχασα τη γιαγιά μου, η οποία με μεγάλωσε, ήταν η μάνα μου… Τη μία ημέρα πέρασα στον ελληνικό τελικό και την άλλη την κηδέψαμε. Eίπα “θα πας στο Οσλο, θα το ζήσεις και μετά θα κάνεις ό,τι θέλεις”. Οταν γύρισα είχα κατευθείαν προτάσεις από μαγαζιά. Σε έναν φίλο μου επιχειρηματία είπα “θα πάω στη Μήλο και δεν ξέρω πότε θα γυρίσω”. Εκανα δύο χρόνια off, το χρειαζόμουν. Οποιος αποφασίσει στη ζωή του να κάνει αυτό που πραγματικά θέλει, μόνο τότε θα είναι χαρούμενος».