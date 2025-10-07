Η Ντορέττα Παπαδημητρίου έκλεισε έναν χρόνο σχέσης - Real.gr

Από τις ρομαντικές αποδράσεις στα ελληνικά νησιά και στις μεγαλουπόλεις της Ευρώπης μέχρι τις στιγμές της καθημερινότητας, η σχέση του Γιώργου Γεροντιδάκη και της Ντορέττας Παπαδημητρίου δυναμώνει.

Της ΛΙΛΙΑΝ ΠΑΠΠΑ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης είναι αναμφίβολα ένα από τα πιο ερωτευμένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz. Φέτος το φθινόπωρο κλείνουν έναν χρόνο σχέσης και παρότι δεν είναι έτοιμοι να κάνουν το επόμενο βήμα -αυτό της συγκατοίκησης- η σχέση τους καθημερινά δυναμώνει.

Ο πρωταγωνιστής της τηλεοπτικής σειράς «Grand Hotel» και η δημοφιλής ηθοποιός και ραδιοφωνική παραγωγός, ύστερα από ένα υπέροχο καλοκαίρι γεμάτο με αποδράσεις στα ελληνικά νησιά, αλλά και ταξίδια στη Βαρκελώνη και στην Κωνσταντινούπολη, έχουν σταματήσει να κρύβουν τη σχέση τους και περνούν όλο και περισσότερο χρόνο μαζί.

Η επιστροφή τους στην Αθήνα σηματοδότησε και την επάνοδό τους στις επαγγελματικές υποχρεώσεις τους που δεν είναι και λίγες για τη σεζόν που μόλις ξεκίνησε. Ο Γιώργος κρατά για δεύτερη χρονιά τον πρωταγωνιστικό ρόλο, υποδυόμενος τον Ρήγα Αλεξίου, στην επιτυχημένη σειρά «Grand Hotel» στον ΑΝΤ1, για τον οποίο σε πρόσφατη συνέντευξή του είπε.

«Ο Ρήγας δεν ξεκουράζεται ποτέ. Στα καμαρίνια γελάμε γιατί, πραγματικά, ο Ρήγας φέτος δεν ευθύνεται για τίποτα. Είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να έχει πολύ λίγους ανθρώπους κοντά του, ίσως μόνο την Κυβέλη (Δάφνη Λαμπρόγιαννη), χωρίς όμως να την εκμεταλλεύεται. Η σχέση με την Κυβέλη είναι μια σχέση που ούτε εμείς δεν ξέρουμε πού θα φτάσει, είναι σχέση μίσους και πάθους, αγάπης και συνεργασίας. Τα συναισθήματα είναι μπερδεμένα με αυτούς τους δύο χαρακτήρες», ανέφερε.

Αναφορικά με τον χειρισμό της προσωπικής του ζωής και τη θωράκισή της από τη δημοσιότητα, ο δημοφιλής ηθοποιός ανέφερε: «Δεν είναι θέμα προστασίας, είναι θέμα στάσης ζωής. Υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν πάρα πολύ καλά αυτό και τους θαυμάζω. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω ή μάλλον δεν θέλω και δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Με ενδιαφέρει να είμαι ήρεμος στην καθημερινότητά μου, να κάνω τη δουλειά μου, να μπορώ να κινούμαι στη ζωή με το κεφάλι καθαρό και να μην έχει να πει κανείς κάτι», είπε.

Eυτυχισμένος στην προσωπική του ζωή, αναφέρθηκε και στο πώς ο ίδιος ερμηνεύει τη λέξη οικογένεια: «Οικογένεια θεωρώ ότι είναι δύο άνθρωποι και οι άνθρωποι που τους περιστοιχίζουν, δεν θεωρώ απαραίτητα ότι είναι ένα παιδί. Σαφώς δεν το έχω ζήσει και είναι κάτι που δεν μπορώ να το κρίνω. Δηλαδή, έχω δει ανθρώπους που μου λένε ‘‘άργησα να το κάνω’’ και το σέβομαι απόλυτα. Αλλά έχω ζήσει σε πολύ μεγάλη οικογένεια, έχω πάρει πολύ μεγάλη αγάπη, οπότε δεν είναι κάτι που μου λείπει απαραίτητα. Αν έρθει, θα το δεχθώ με πολύ μεγάλη χαρά, αλλά δεν το κυνηγώ με το πιστόλι στον κρόταφο».