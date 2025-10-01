Γιώργος Γιαννιάς: Κατεβαίνει Πειραιά! - Real.gr

Εκτός από τραγουδιστής τώρα και σεναριογράφος και ηθοποιός!

Ο λόγος για τον Γιώργο Γιαννιά, ο οποίος πρωταγωνιστεί σε ένα άκρως χιουμοριστικό βίντεο που σκοπό έχει να ενημερώσει τους θαυμαστές του για τις νέες εμφανίσεις του στον Πειραιά.

Τα γυρίσματα του video σε σκηνοθεσία Steven Airth πραγματοποιήθηκαν πριν από λίγες ημέρες στη Μαρίνα Ζέας και προκάλεσαν πραγματικό «κομφούζιο» στους περαστικούς. Ο δημοφιλής ερμηνευτής, μπήκε για τα καλά στο πετσί του ρόλου, αποκαλύπτοντας ότι έχει ταλέντο και στην υποκριτική. Σε ρόλο ψαρά – που χρόνια τώρα αποτελεί και το μεγάλο χόμπι του – και με συνοδοιπόρο του την ταλαντούχα Ρενέ Αγέρη, ο Γ. Γιαννιάς επιβιβάστηκε σε ψαροκάϊκο, με σκοπό να βρει τον τελικό προορισμό του, που δεν είναι άλλος, από το «Simion Piraeus Live Clubbing», ένας ολοκαίνουργιος χώρος διασκέδασης στην πόλη. Η πρεμιέρα τους αναμένεται τον Οκτώβριο!

Δείτε το βίντεο:

