Γιώργος Λιάγκας: Η αποκάλυψη για την παρεξήγηση με τον Μάστορα - «Ο Χρήστος από τότε μου κρατάει κακία...» - Real.gr

Μία δήλωση του Αντώνη Ρέμου στην πρεμιέρα του στο NOX με τον Χρήστο Μάστορα, ήταν αρκετή προκειμένου ο Γιώργος Λιάγκας να μιλήσει για τις ψυχρές σχέσεις του με τον δεύτερο.

Ο Αντώνης Ρέμος κάλεσε τον παρουσιαστή στο μαγαζί για να βρεθούν οι τρεις τους και να μιλήσουν για να λυθεί το… beef που υπάρχει με τον συνάδελφό του. Έτσι, ο Γιώργος Λιάγκας αποφάσισε να μιλήσει περισσότερο για την παρεξήγηση με τον Χρήστο Μάστορα και να εξηγήσει πώς ψυχράνθηκαν οι σχέσεις τους.

«Ο Αντώνης είναι φίλος μου πολύ. Και προφανώς, επειδή ξέρει ότι έχει γίνει κάτι με τον Χρήστο Μάστορα και θέλει να μας τα βρει… Την εποχή του Rising Star που έκανα εγώ στον ΑΝΤ1, ο Αντώνης και ο Χρήστος ήταν κριτές, ήμασταν μαζί, κάναμε παρέα, βγαίναμε, τρώγαμε, κάναμε, φτιάχναμε. Άντε, να το πω να τελειώνω, γιατί δεν το έχω πει ποτέ.

Σε μια δύσκολη τηλεοπτική μου στιγμή, με ένα λάθος που είχα κάνει, βγήκε και με έκρινε το σύμπαν άπαν. Καλώς, κακώς, καλώς. Άλλοι δίκαια, άλλοι άδικα, άλλοι υπερβολικά. OK. Μες στις κριτικές που δέχτηκα τότε, ήταν και μία πολύ αυστηρή κριτική απ’ τον Χρήστο Μάστορα. Εμένα με πείραξε γιατί εγώ είχα κάνει το λάθος.

Αλλά όταν κάνεις το λάθος, περιμένεις από κάποιους ανθρώπους που έχεις κάνει λίγη παρέα, έχεις πάει άπειρες φορές στο καμαρίνι, έχεις πάει σε όλα τα προγράμματα, το θεωρείς έτσι κοντινό σου άνθρωπο, ότι δεν θα σου πετάξει και εκείνος ρε παιδί μου, εκείνη την ώρα το καρφί που σου βάζουν οι άλλοι στο τέτοιο. Δεν θα ‘ρθει να σου βάλει και μια σφυριά κι αυτός παραπάνω. Όχι ότι μπορεί να είχε δίκιο σε αυτά που έλεγε. Και με πείραξε τότε. Και του έστειλα ένα μήνυμα. Του λέω, “Ρε Χρήστο, τώρα που βλέπεις ότι με αυτώνουν” και τα λοιπά και τα λοιπά… Δεν σου λέω να πεις μια καλή κουβέντα, μην πεις τίποτα. Δεν μου απάντησε ποτέ», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας και συνέχισε:

«Γίνεται η ιστορία πέρσι με το τροχαίο που έφυγε ο Χρήστος που δεν σταμάτησε. Και τον στήριξα τον Χρήστο. Παρότι εκείνος δεν μου είχε φερθεί, κατά τη δική μου άποψη, σωστά. Τον στήριξα τον Χρήστο. Και είπα, παιδιά, δεν έχει κάνει ποινικό αμάρτημα, μην τον σκοτώσουμε τον άνθρωπο κτλ κτλ.

Και μετά πήγε μια κάμερα της εκπομπής της δικιάς μας και άλλης μιας εκπομπής της Κατερίνας κάτω απ’ τον Πύργο που μένουνε με την Γαρυφαλλιά Καληφώνη. Και λέει η Καληφώνη, “φοβάμαι τις κάμερες”. Εκείνη την ώρα τρελάθηκα και εγώ και λέω και “εγώ φοβάμαι τους μεθυσμένους οδηγούς”. Και από τότε ο Χρήστος μου κρατάει κακία, ότι εγώ του φέρθηκα άσχημα».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Γιώργος Λιάγκας προανήγγειλε ότι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα πάει στο μαγαζί που τραγουδάνε ο Αντώνης Ρέμος με τον Χρήστο Μάστορα και εννοείται πώς θα καθίσει να μιλήσουν. Μάλιστα, ανέφερε ότι είναι έτοιμος να ζητήσει και συγγνώμη σε περίπτωση που έχει φταίξει σε κάτι.

«Εγώ τον εκτιμώ πάρα, πάρα πολύ το Χρήστο σαν καλλιτέχνη. Η φωνή του Χρήστου, το ταλέντο του Χρήστου είναι μυθικό. Επίσης, επειδή έχω κάνει παρέα μαζί του, είναι ένα πραγματικά καλό παιδί. Και με μεγάλη χαρά -εγώ δεν έχω ούτε κακία ούτε τίποτα και αν κι εγώ κάπου έχω φταίξει, να του ζητήσω και συγγνώμη. Αν θεωρεί ότι κάπου τον αδίκησα- θα πάω την άλλη εβδομάδα, έχουμε πει ότι θα πάω το άλλο Σαββατοκύριακο και εννοείται να πάμε και με τον Αντώνη και να μας αφήσει και μόνους μας», κατέληξε.