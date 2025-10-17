Γιώργος Μαζωνάκης: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του - Η ανακοίνωσή του - Real.gr

Μια απρόσμενη εξέλιξη συνέβη στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το STAR, ο δικηγόρος του, Γιώργος Μερκουλίδης, γνωστοποίησε μέσω επίσημης ανακοίνωσης την παραίτησή του από την υπεράσπιση του γνωστού τραγουδιστή.

Η είδηση έπεσε σαν «βόμβα», καθώς ο δικηγόρος ήταν στο πλευρό του Γιώργου Μαζωνάκη σε όλες τις τελευταίες υποθέσεις που απασχόλησαν τα Μέσα, συμπεριλαμβανομένης και της πολυσυζητημένης περιπέτειάς του με τον εγκλεισμό στο Δρομοκαΐτειο.

Διαβάστε την επίσημη ανακοίνωση του δικηγόρου του Γιώργου Μαζωνάκη

«Ως πληρεξούσιος δικηγόρος μέχρι πρότινος του Γιώργου Μαζωνάκη γνωστοποιώ σήμερα ότι αποχωρώ από τις υποθέσεις του για λόγους δεοντολογίας και προσωπικής ηθικής. Τονιστέο δε ότι τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες μου χειριστήκαμε με σθένος, νομική επάρκεια και ανθρώπινη προσέγγιση τις υποθέσεις του Γιώργου Μαζωνάκη και, ειδικότερα, την τελευταία περιπέτειά του με τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο. Εξάλλου, αυτό αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος. Εύχομαι ό,τι καλύτερο για τον Γιώργο σε προσωπικό και καλλιτεχνικό επίπεδο.

Γιώργος Μερκουλίδης

Δικηγόρος παρ´ Αρείω Πάγω».