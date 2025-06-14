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Γιώργος Νταλάρας: «Εγώ δεν λέω ότι τα ξέρω όλα, υπάρχουν πολλοί σπουδαιότεροι» - Real.gr
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Γιώργος Νταλάρας: «Εγώ δεν λέω ότι τα ξέρω όλα, υπάρχουν πολλοί σπουδαιότεροι»

21:50, 14/06/2025
Γιώργος Νταλάρας: «Εγώ δεν λέω ότι τα ξέρω όλα, υπάρχουν πολλοί σπουδαιότεροι»

«Τίποτα δεν είναι ασφαλές στην Ελλάδα, ούτε η ελευθερία μας ούτε η δημοκρατία μας», ανέφερε ο Γιώργος Νταλάρας.

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