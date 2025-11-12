Γιώργος Νταλάρας: Έλαβε τη φανέλα της Αργεντινής με το «10» - ΦΩΤΟ - Real.gr

«Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ξεχωριστή τιμή!» έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ο Γιώργος Νταλάρας βρίσκεται στο Μπουένος Άιρες για τη συναυλία του, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο ιστορικό θέατρο Coliseo.

Ο 76χρονος τραγουδιστής τιμήθηκε με τον τίτλο του Διακεκριμένου Πολίτη της πόλης σε εκδήλωση στο δημαρχείο, ενώ του απονεμήθηκε και φανέλα της εθνικής Αργεντινής με το όνομά του και τον αριθμό «10», τον οποίο έχουν φορέσει οι Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα και Λιονέλ Μέσι.

«Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ξεχωριστή τιμή!» έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Γιώργος Νταλάρας.