Γιώργος Σαμπάνης: Αναβάλλεται η συναυλία του στο Κατράκειο - Real.gr

Αναβάλλεται η συναυλία του Γιώργου Σαμπάνη που επρόκειτο να γίνει την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου στο Κατράκειο θέατρο Νίκαιας. Ο τραγουδιστής και η εταιρεία Panik Live Productions ανακοίνωσαν ότι η συναυλία μεταφέρεται για την Κυριακή 12 Οκτωβρίου. Ο λόγος της αναβολής είναι η 24ωρη

πανελλαδική απεργία. Η αλλαγή ημερομηνίας αποφασίστηκε καθώς στην απεργία, που έχουν κηρύξει […]

Διαβάστε το δημοσίευμα στο instyle.gr