Γιώργος Θεοφάνους: Εξηγεί γιατί ακυρώθηκε η συναυλία του στο Ναύπλιο - Real.gr
Γιώργος Θεοφάνους: Εξηγεί γιατί ακυρώθηκε η συναυλία του στο Ναύπλιο

23:59, 08/12/2025
Ο Γιώργος Θεοφάνους με μια μακροσκελή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook εξηγεί τους λόγους της ακύρωσης της εμφάνισής του στη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Ναύπλιο την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου. Επίσης ο γνωστός μουσικοσυνθέτης αναφέρθηκε και στο χρηματικό ποσό που ανακοινώθηκε στη Διαύγεια ως κόστος για τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Αναλυτικά η ανάρτηση του […]

