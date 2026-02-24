Γιώργος Ζώης - Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη: Αυτός, αυτή και… η διάσταση - Real.gr

Παρά τις φήμες για οριστικό χωρισμό, η ηθοποιός Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη και ο σκηνοθέτης Γιώργος Ζώης έχουν επιλέξει να πάρουν χρόνο και χώρο, προκειμένου να επανεκτιμήσουν τη δυναμική της σχέσης τους.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η ηθοποιός Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη και ο σκηνοθέτης Γιώργος Ζώης διανύουν μια μεταβατική περίοδο σε ό,τι αφορά την προσωπική τους ζωή. Η κρίση στη σχέση τους έχει πυροδοτήσει συζητήσεις και, παρότι αρχικά κυκλοφόρησαν φήμες για χωρισμό, πηγές από τον στενό κύκλο του ζευγαριού επισημαίνουν ότι τίποτα δεν είναι οριστικό. Οι δυο τους φέρονται να είναι σε φάση επαναπροσδιορισμού, έπειτα από δύο χρόνια κοινής πορείας.

Από την πρώτη στιγμή της σχέσης τους επέλεξαν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους. Απέφευγαν να μιλούν δημόσια για την προσωπική τους ζωή ή να δίνουν από κοινού το «παρών» σε κοσμικές εκδηλώσεις. Η μοναδική προσωπική τους φωτογραφία που ανήρτησε στα social media η Χριστίνα ήταν τον Μάρτιο του 2024, στην οποία, αν και οι δυο τους είναι αγκαλιά, φαίνεται μόνο η σκιά τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν μένουν πλέον κάτω από την ίδια στέγη. Πρόκειται για μια απόφαση στην οποία αποτυπώνεται η ανάγκη τους για χρόνο και απόσταση. Ωστόσο, τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Αντιθέτως, η επικοινωνία μεταξύ τους παραμένει άριστη και ουσιαστική, ενώ η σχέση τους εξακολουθεί να έχει ως πυλώνες τον σεβασμό και την κατανόηση. Οσοι τους ξέρουν κάνουν λόγο για ώριμη αντιμετώπιση και από τις δύο πλευρές, χωρίς εντάσεις και δραματική έξαρση.

Για τον στενό κύκλο τους, η είδηση της κρίσης έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία. Αναγνωρίζεται, ωστόσο, ότι αυτή η περίοδος λειτουργεί ως παύση και όχι ως τέλος. Μέχρι να ξεκαθαρίσουν τα συναισθήματα και οι προθέσεις τους, όλα παραμένουν ρευστά και το μέλλον της σχέσης τους είναι ανοιχτό σε κάθε ενδεχόμενο.

Να σημειωθεί ότι η Χρ. Χειλά-Φαμέλη πρωταγωνιστεί στην εξαιρετική σειρά εποχής του Μega «Οι αθώοι», ενώ έχει ήδη ξεκινήσει γυρίσματα για το επόμενο τηλεοπτικό βήμα της, την κωμική σειρά «Κάμπινγκ», που θα προβάλλεται και πάλι από το μεγάλο κανάλι. Θεατρικά τη βρίσκουμε στην παράσταση «Η πιο υπέροχη χειρότερη του κόσμου», στο θέατρο «Ιλίσια-Βολανάκης», σε σκηνοθεσία Προμηθέα Αλειφερόπουλου. Το έργο υπογράφει η Φωτεινή Αθερίδου.