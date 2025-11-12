Γιώργος Ζυγούρης: Μένει με το κορίτσι του - Real.gr

Ο πρωταγωνιστής της επιτυχημένης σειράς «Σέρρες», Γιώργος Ζυγούρης, μοιράζεται το ίδιο σπίτι με τη σύντροφό του, Σήλια, τις δύο γάτες τους και τον αγαπημένο τους σκύλο.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Ο ντροπαλός, εσωστρεφής, διστακτικός Οδυσσέας από τις «Σέρρες», την τηλεοπτική σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη, είναι κόντρα ρόλος για τον Γιώργο Ζυγούρη. Στην πραγματική ζωή το μόνο που ενώνει τον ηθοποιό με τον ρόλο του είναι το δυνατό συναίσθημα του έρωτα. Ο ταλαντούχος Γ. Ζυγούρης έχει αγαπηθεί όχι μόνο από το τηλεοπτικό, αλλά και από το θεατρόφιλο κοινό, ενώ χαίρει μεγάλης εκτίμησης από τους συναδέλφους του στον καλλιτεχνικό χώρο. Την πιο βαθιά αγάπη, ωστόσο, φαίνεται ότι την εισπράττει από τη σύντροφό του, Σήλια, η οποία είναι δασκάλα πιλάτες.

Η σχέση τους μετρά πάνω από δύο χρόνια και πριν από λίγο καιρό αποφάσισαν να συγκατοικήσουν. Η Σήλια, ή Σταυρούλα όπως είναι το όνομά της, έμενε στην Κυψέλη, πριν αποφασίσει να μετακομίσει μαζί με τον σύντροφό της στην Καισαριανή. Στο όμορφο νεοκλασικό διαμέρισμα δεν μένουν μόνοι. Μαζί τους ζουν και τα τρία κατοικίδιά τους, δύο γάτες και ένας σκύλος, που, όπως ο ίδιος ο ηθοποιός αφήνει να εννοηθεί, είναι οι κυρίαρχοι του σπιτιού. Γι’ αυτό και χαριτολογώντας χαρακτηρίζει το σπίτι τους «ζωολογικό κήπο».

Μέσα σε vintage και pop πινελιές, το ζευγάρι απολαμβάνει μια ζεστή ατμόσφαιρα, ενώ συχνά προσκαλεί αγαπημένους φίλους του για βραδιές ταινιών. Αν και το σπίτι τους βρίσκεται κοντά στο κέντρο της Αθήνας, οι δυο τους αγαπούν ιδιαίτερα τη φύση. Το καλοκαίρι επιλέγουν το ελεύθερο κάμπινγκ σε ειδυλλιακές παραλίες ή εξερευνούν νησιά και νέους προορισμούς.

Το Πολυτεχνείο και η υποκριτική

Ο Γ. Ζυγούρης γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε χημικός μηχανικός στην Πολυτεχνική Σχολή της Πάτρας. «Οταν σπούδαζα και είπα στους γονείς μου ότι θέλω να πάω στη δραματική σχολή, μου είπαν “πήγαινε”. Το αποδέχθηκαν, δεν είχαν κανένα πρόβλημα, υπήρχε κατανόηση. Είναι μια σχέση που μακάρι να την έχουν όλοι», έχει δηλώσει σχετικά. Πέρασε στη δραματική σχολή του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας το 2016, από όπου αποφοίτησε, και επέστρεψε στην Αθήνα για να κυνηγήσει το όνειρό του.

Μαζί με αυτό κυνήγησε και τον έρωτα στο πρόσωπο της καλλονής συντρόφου του, η οποία, μεταξύ άλλων, τον έβαλε στον κόσμο της άσκησης και της ευεξίας.

Δούλεψε με καταξιωμένους σκηνοθέτες, όπως η Ελένη Ευθυμίου, ο Δημήτρης Καραντζάς, η Κατερίνα Ευαγγελάτου, ο Αιμίλιος Χειλάκης, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Υπήρξε μέλος της αναγεννησιακής χορωδίας υπό τη διεύθυνση του Ιάσωνα Μαρμαρά και έχει παρακολουθήσει μαθήματα της μεθόδου kodaly από την Κωνσταντίνα Πιτσιάκου. Στο θέατρο έχει συμμετάσχει σε πολλές και σημαντικές παραστάσεις, ενώ το πέρασμά του από την τηλεόραση περιλαμβάνει τις σειρές «Παρουσιάστε» και «Ο παράδεισος των κυριών».

Απέσπασε διθυραμβικές κριτικές για την ερμηνεία του στις «Σέρρες». «Ο Γιώργος Ζυγούρης πήρε ομόφωνα τρία “ναι” από εμένα, τον σκηνοθέτη και τον Γιώργο Γάλλο μετά το δοκιμαστικό. Μάλιστα, εγώ δεν το σκεφτόμουν, γιατί εμφανισιακά δεν μου ταίριαζε. Πίστευα ότι πρέπει να πάμε κάπου αλλού. Ωσπου είδα το δοκιμαστικό του, είναι εξαιρετικός», αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή του στο «The 2night show» ο Γ. Καπουτζίδης.

Φέτος, από τις 5 Δεκεμβρίου, θα υποδύεται τον Ροντ στην παράσταση «Cleansed» της Σάρα Κέιν, (γνωστό στα ελληνικά με τον τίτλο «Καθαροί πια»), σε σκηνοθεσία Δ. Καραντζά, στο Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μαζί του θα είναι οι Χρήστος Λούλης, Μαίρη Μηνά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξηνταβελώνη, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραφτόπουλος.