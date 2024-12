Γιώργος Τσαλίκης: Τι υποστηρίζει μετά τον σάλο για το «Απαγορευμένο»

«Δεν βαρεθήκατε τις υπερβολές και τα ψέματα μωρέ;». Έτσι ξεκίνησε τις αναρτήσεις του ο τραγουδιστής.

Ο Γιώργος Τσαλίκης τοποθετήθηκε με μια σειρά Instagram stories μετά τον ντόρο που προκάλεσε η χθεσινοβραδινή εμφάνισή του στην τελετή έναρξης του «Μύλου των Ξωτικών», στα Τρίκαλα.

Ο καλλιτέχνης ανάμεσα στα τραγούδια που παρουσίασε ήταν και αυτό με τον τίτλο «Το απαγορευμένο», το οποίο περιέχει πολλούς υβριστικούς στίχους.

«Δεν βαρεθήκατε τις υπερβολές και τα ψέματα μωρέ; Στα άπειρα live τόσα χρόνια, γινόμαστε παρέα αγάπης και χαράς. Περνάμε μηνύματα πίστης, αισιοδοξίας, αυταξίας, γελάμε πολλές φορές, κλαίμε… Στις 2-3 ώρες προγράμματος υπάρχει από το 2012!!! το “απαγορευμένο” που είναι χαβαλετζίδικες μαντινάδες με φουλ μπινελίκια, που ξεκίνησε για πλάκα και έπειτα από τόσα χρόνια, παντού και πάντα, μου το ζητάνε για να γίνει πλάκα! Εννοώ, ότι δεν βριζόμαστε μεταξύ μας. Ούτε βρίζουμε κάποιον, ούτε τον χώρο που βρισκόμαστε».

«Στο χθεσινό υπέροχο live στον “Μύλο Των Ξωτικών” αυτό ακριβώς έγινε. Μου ζήτησε ο κόσμος και είπα το “απαγορευμένο”. Το πρώτο κιόλας μισάωρο της συναυλίας. Ούτε διαμαρτυρήθηκε κανείς, ούτε έμεινε κανένας αποσβολωμένος, ούτε θύμωσε ο Δήμαρχος… Όλο ψέματα».

«Στο τέλος μάλιστα της συναυλίας ήρθε στα παρασκήνια ο ευγενέστατος Δήμαρχος να με συγχαρεί, μου είπε ότι ο κόσμος ενθουσιάστηκε και ανταλλάξαμε αριθμούς κινητών. Προφανώς μια μειοψηφία, αντιπολιτευτική κιόλας, δημιούργησε στον άνθρωπο αυτό θέμα για να πολεμήσουν τον Δήμαρχο και τους διοργανωτές του “Μύλου των ξωτικών”, με τους οποίους ήμασταν αγκαλιά και χαρούμενοι μέχρι το τέλος της βραδιάς».

«Το “απαγορευμένο” είναι όντως extreme και όταν κυκλοφόρησε το 2012 δεν υπήρχε αυτή η κουλτούρα της ψευτοκορεκτίλας και του πολιτικά ορθού. Αγαπήθηκε πολύ και έκανε εκατομμύρια προβολές. Είναι ένας τρόπος να λες τραγουδιστά μπινελίκια, μάλλον με έναν αστείο τρόπο.

Όποιον ενοχλεί σόρρυ, αλλά όπως η Ματούλα Ζαμάνη όποτε γουστάρει μπορεί να πετάει στα live της την μπλούζα της μπροστά στο κοινό, έτσι και εγώ θα λέω στα live μου το “απαγορευμένο”. Sorry but not sorry. ΥΓ: Άντε τώρα, αφήστε με ήσυχο να κάνουμε ωραίες γιορτές».