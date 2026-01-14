Γιώτα Τσιμπρικίδου: Η εξομολόγηση για την εγκυμοσύνη της – «Έκανα τάμα στον Ταξιάρχη» - Real.gr

Η Γιώτα Τσιμπρικίδου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» το μεσημέρι της Τετάρτης 14 Ιανουαρίου. Η γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός μίλησε μεταξύ άλλων για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέχρι να μείνει έγκυος, ενώ αποκάλυψε ότι είχε δυο αποβολές μέσα στο 2025. «Έχω προσπαθήσει πολύ να μείνω έγκυος. Εμείς είμαστε από τις περιπτώσεις των ανθρώπων που δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα. Είναι okay […]

