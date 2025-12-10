Γιούλικα Σκαφιδά: «Έχω διευκρινίσει ότι δεν είμαι μονογονέας» – Η αναφορά στην προσωπική της ζωή - Real.gr

Η Γιούλικα Σκαφιδά θέλησε για μία ακόμη φορά να διευκρινίσει πως δεν είναι μονογονέας και αυτό γιατί δεν θεωρεί σωστό να δέχεται εύσημα για κάτι που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Η δημοφιλής ηθοποιός που φέτος πρωταγωνιστεί στην επιτυχημένη σειρά «Άγιος Έρωτας», παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ! και μεταξύ άλλων μίλησε για τη νέα της καθημερινότητα με […]

Διαβάστε το αρχικό δημοσίευμα Γιούλικα Σκαφιδά: «Έχω διευκρινίσει ότι δεν είμαι μονογονέας» – Η αναφορά στην προσωπική της ζωή στο InStyle.