Γιούλικα Σκαφιδά: «Το πρώτο βράδυ με το νεογέννητο στο σπίτι ήταν καταστροφικό» - Real.gr

Γιούλικα Σκαφιδά: «Το πρώτο βράδυ με το νεογέννητο στο σπίτι ήταν καταστροφικό»

18:45, 14/09/2025
ΠΗΓΗ: youlika.skafida/instagram

«Γεννήθηκε ο γιος μου και άλλαξε η ζωή μου. Έχει πολλή αγάπη, ενδιαφέρον, αγεωγράφητα νερά», δήλωσε η Γιούλικα Σκαφιδά.

