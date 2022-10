Gisele Bundchen: Η... μπηχτή για τον Tom Brady

Το supermodel σχολίασε με ένα emoji ανάρτηση που έκανε ο Jay Shetty στο Instagram στην οποία ο συγγραφέας και life coach έγραφε: “Δεν μπορείς να έχεις μια αφοσιωμένη σχέση με κάποιον που είναι ασυνεπής μαζί σου. Διαβάστε το ξανά“. Συνόδευσε τη φωτογραφία με τη φράση με τη λεζάντα:” Η αγάπη είναι μια καθημερινή προσπάθεια. Μερικές μέρες μπορεί να έρθουν πιο εύκολα από άλλες και αυτό είναι εντάξει, αλλά αυτό που πρέπει να παραμένει πάντα συνεπές είναι ο σεβασμός και ο θαυμασμός που τρέφετε για τις αξίες και τους στόχους του συντρόφου σας”, προωθώντας το αναμενόμενο βιβλίο του “8 Rules of Love: How to Find It, Keep It, and Let It Go”.