Γκάμπριελ Στρεφέτσα: Ο νέος «μαέστρος» του Ολυμπιακού - Real.gr

Η συναρπαστική πορεία του Βραζιλιάνου εξτρέμ των «ερυθρολεύκων», Γκάμπριελ Στρεφέτσα, η όμορφη οικογένεια που έχει δημιουργήσει και η αγάπη του για το ποδόσφαιρο.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Eνθουσιασμένος με τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό δηλώνει ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα. Ο Βραζιλιάνος με ιταλικό διαβατήριο ακραίος επιθετικός, ο οποίος μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στην ιταλική Κόμο, ανήκει πλέον επίσημα στην ομάδα του Πειραιά, έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ.

«Η υποδοχή μου ήταν πολύ όμορφη. Γνώρισα τον αθλητικό διευθυντή, τον Ντάρκο, όπως και το προσωπικό της ομάδας. Είμαι πολύ ευτυχισμένος που βρίσκομαι εδώ. Ηξερα ήδη για τους υπέροχους φιλάθλους του Ολυμπιακού, που είναι πολύ παθιασμένοι. Εχω δει φωτογραφίες και βίντεο με το γήπεδο πάντα γεμάτο. Οταν ήρθε η πρόταση, δεν το σκέφτηκα δεύτερη φορά. Ηθελα να έρθω και να γίνω μέρος αυτής της ιστορίας», δήλωσε.

Αμέσως μετά την υπογραφή του συμβολαίου του αναχώρησε για την Ολλανδία, όπου ο Ολυμπιακός πραγματοποιεί το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του, και τέθηκε στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Η φυσική του κατάσταση είναι άριστη, καθώς είχε ήδη κάνει προετοιμασία με την Κόμο.

Γεννημένος στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας και με ιταλικές ρίζες, ο Γκ. Στρεφέτσα έδειξε από μικρός την αγάπη και την κλίση του προς το ποδόσφαιρο. Σε ηλικία 8 ετών εντάχθηκε στις ακαδημίες της Κορίνθιανς, όπου έμεινε για 10 χρόνια, αποκτώντας στέρεη ποδοσφαιρική βάση.

Ο παππούς του, τον οποίο θεωρεί καθοριστικό πρόσωπο στη ζωή του, ήταν εκείνος που τον συνόδευε στις προπονήσεις, αφού οι γονείς του εργάζονταν. Το 2016, σε ηλικία 18 ετών, εκμεταλλευόμενος την ιταλική υπηκοότητά του αποφάσισε να μετακομίσει στην Ιταλία.

Με την ομάδα της Κόμο, την περασμένη σεζόν, κατέγραψε 38 συμμετοχές, έξι γκολ και πέντε ασίστ, αποτελώντας βασικό γρανάζι της. Οι εμφανίσεις του αυτές τράβηξαν το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, που κινήθηκε άμεσα και αποφασιστικά για την απόκτησή του.

Η αγάπη του για την οικογένεια

Τρεις είναι οι μεγάλες αγάπες του Στρεφέτσα: το ποδόσφαιρο, η οικογένεια και το… «Call of duty». Με τη σύζυγό του, Λαρίσα, είναι μαζί από την εφηβεία τους. Τη λατρεύει, καθώς του έχει χαρίσει δύο κόρες: τη 10 ετών Μάνου και τη 3 ετών Μάντα, που -όπως λέει- είναι όλος του ο κόσμος.

Οταν μετακόμισε στην Ιταλία, η Λαρίσα δεν τον ακολούθησε αμέσως. Οπως έχει δηλώσει, ένιωσε πως η ζωή του συμπληρώθηκε όταν η οικογένειά του κατάφερε να εγκατασταθεί μαζί του στην Ευρώπη. Η Λαρίσα είναι το στήριγμά του, ο πιο πιστός του σύμμαχος και η φανατικότερη υποστηρίκτριά του.

Σε μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, η ίδια είχε γράψει: «Αυτό το κείμενο απευθύνεται στον πατέρα των κοριτσιών μου, στον σύζυγό μου, σύντροφο, καλύτερο φίλο και τον καλύτερο πατέρα του κόσμου για τις κόρες μου. Εύχομαι κάθε γυναίκα στον κόσμο να είναι αρκετά τυχερή και να βρει έναν άντρα σαν εσένα. Γλυκός, τρυφερός, πιστός σύντροφος γεμάτος φροντίδα και κατανόηση. Είμαι πολύ ευγνώμων στον Θεό που σε έχω. Είμαστε σχεδόν 12 χρόνια μαζί… και με τη χάρη του Θεού μέχρι να γεράσουμε μαζί. Λατρεύω να ξυπνάω και να έχω την αγκαλιά σου για καλημέρα, τις βιντεοκλήσεις σου όταν δεν είσαι σπίτι, αγαπώ τη φροντίδα σου εκπληρώνοντας τις επιθυμίες μου με την ευγένεια και την αγάπη σου. Σε ευχαριστώ που είσαι τόσο καταπληκτικός, αγαπώ κάθε κομμάτι σου. Είσαι ο έρωτας της ζωής μου».

L10