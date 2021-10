Γκόρντον Ράμσεϊ: Πλάνα από το ταξίδι του διάσημου σεφ στην Ελλάδα - Οταν όργωνε ένα χωράφι...

O διάσημος σεφ μάλιστα ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ένα βίντεο, που τον δείχνει με την παρέα του να οργώνει ένα χωράφι, ενώ ταυτόχρονα, το ποτίζουν και το ψεκάζουν με τα κατάλληλα φάρμακα.

Το highlight του βίντεο φυσικά, είναι η στιγμή που ενώ ο Τζίνο Ντ'ακάμπο βρίσκεται πάνω στο τρακτέρ, προσπαθώντας να οργώσει το χωράφι, ο Γκόρντον Ράμσεϊ ξεκινάει να τον ψεκάζει στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει ένα «κυνηγητό» ανάμεσα στους τρεις σεφ, ψεκάζοντας ο ένας τον άλλο.

Boys and our toys !!! A little spritz never hurt anyone ! #GordonGinoandFred is back in #Greece tonight at 9 on @ITV ! pic.twitter.com/hcxuMgHpPO