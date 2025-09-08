Γκουστάβο Μάντσα - Αλάνις Αλβες: Γκολ στον έρωτα - Real.gr

Ποια είναι η γλυκιά Αλάνις Αλβες που έχει κλέψει την καρδιά του νέου αποκτήματος του Ολυμπιακού, του Βραζιλιάνου Γκουστάβο Μάντσα.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

O Βραζιλιάνος 21χρονος στόπερ, Γκουστάβο Μάντσα, που μεγάλωσε ποδοσφαιρικά στην ακαδημία της Παλμέιρας και αγωνίστηκε με επιτυχία στη Φορταλέζα, ήρθε στην Ελλάδα με στόχο να καθιερωθεί στον Ολυμπιακό και να προσφέρει δυναμισμό και σταθερότητα στην αμυντική γραμμή των «ερυθρολεύκων».

Η μεταγραφή του ενθουσίασε τους φίλους της ομάδας, αλλά η αληθινή… έκπληξη για τους Ελληνες φιλάθλους δεν κρύβεται μόνο στο χορτάρι. Δίπλα στον Γκουστάβο βρίσκεται η Βραζιλιάνα Αλάνις Αλβες, μια πολύ γλυκιά κοπέλα που σπουδάζει στο Universidade Paulista (UNIP). Με αξιοπρόσεκτη εμφάνιση και κοφτερό μυαλό, η Αλάνις ξέρει πώς να κεντρίζει το ενδιαφέρον, μετατρέποντας την άφιξή της στην Ελλάδα σε… γεγονός για τα social media.

Οι φωτογραφίες της δεν περνούν απαρατήρητες, με τους οπαδούς του Ολυμπιακού να σχολιάζουν με ενθουσιασμό την ομορφιά της. Χαρακτηρισμοί όπως «θεά», «η νέα μούσα του Ολυμπιακού» και «η πιο όμορφη σύντροφος ξένου ποδοσφαιριστή» κυριαρχούν στα σχόλια, με πολλούς να τονίζουν ότι η παρουσία της Αλάνις δημιουργεί πραγματικό ντελίριο στις τάξεις των φιλάθλων.

Αν και η ίδια κρατά χαμηλό προφίλ, δείχνει έτοιμη να στηρίξει τον σύντροφό της στη νέα επαγγελματική πρόκλησή του, ενώ ταυτόχρονα έχει αποφασίσει να χαράξει τον δικό της δρόμο με πυξίδα τα όνειρα και την προσωπική εξέλιξή της.

Η ανάρτηση που έχει μοιραστεί μέχρι σήμερα ο Γκ. Μάντσα στον προσωπικό λογαριασμό του -όπου το κεντρικό θέμα δεν είναι η επαγγελματική ζωή του, αλλά η προσωπική του- είναι μόνο μία: Ο ποδοσφαιριστής ποζάρει αγκαλιά με την αγαπημένη του σύντροφο σε ένα καλοκαιρινό, άκρως τρυφερό στιγμιότυπο, το οποίο αποπνέει ανεμελιά, αυθεντική χαρά και έρωτα. Η φωτογραφία έχει συγκεντρώσει δεκάδες σχόλια και μηνύματα υποστήριξης, με το πιο ξεχωριστό να προέρχεται από την ίδια την Αλάνις. Με μία απλή φράση που μαρτυρά βαθιά αφοσίωση και συναίσθημα, σχολιάζει: «Για πάντα εσύ και εγώ».

