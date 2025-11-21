Quantcast
Γνωστή τραγουδίστρια «έπαθε» πλάκα με το Μαρακανά - BINTEO - Real.gr
real player

Γνωστή τραγουδίστρια «έπαθε» πλάκα με το Μαρακανά – BINTEO

07:42, 21/11/2025
Γνωστή τραγουδίστρια «έπαθε» πλάκα με το Μαρακανά – BINTEO

Η ίδια το διασκέδασε στο έπακρο, όπως φαίνεται και από τα διάφορα στιγμιότυπα που έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο.

Η Ντούα Λίπα συνεχίζει την ποδοσφαιρική της περιοδεία στα ιστορικά γήπεδα της Λατινικής Αμερικής, απολαμβάνοντας από κοντά κορυφαία ντέρμπι.

Η πασίγνωστη τραγουδίστρια είχε βρεθεί προ ημερών στο «Μπομπονέρα», παρακολουθώντας το Superclásico μεταξύ της Μπόκα Τζούνιορς και της Ρίβερ Πλέιτ.

Η Ντούα Λίπα βρέθηκε σε άλλο ένα ιστορικό γήπεδο και είδε διά ζώσης ένα ακόμη τεράστιο ντέρμπι, καθώς φιλοξενήθηκε στις εξέδρες του «Μαρακανά» και έδειξε εκστασιασμένη από την ατμόσφαιρα στο Φλουμινένσε – Φλαμένγκο, το οποίο έληξε με σκορ 2 – 1 για τους γηπεδούχους.

Η ίδια το διασκέδασε στο έπακρο, όπως φαίνεται και από τα διάφορα στιγμιότυπα που έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Κατερίνα Καινούργιου για Μις Υφήλιος: «Γίναμε τόσο ρεζίλι…»

Κατερίνα Καινούργιου για Μις Υφήλιος: «Γίναμε τόσο ρεζίλι…»

16:15 21/11
Άρειος Πάγος: Κατεπείγουσα έρευνα για την παραβίαση των μέτρων κατά της ευλογιάς των προβάτων

Άρειος Πάγος: Κατεπείγουσα έρευνα για την παραβίαση των μέτρων κατά της ευλογιάς των προβάτων

16:11 21/11
Διακοπή κυκλοφορίας στον δρόμο Κοζάνης - Λάρισας εξαιτίας πτώσης βράχων

Διακοπή κυκλοφορίας στον δρόμο Κοζάνης - Λάρισας εξαιτίας πτώσης βράχων

16:02 21/11
Γαλλία: «Το ημερολόγιο ενός φυλακισμένου»: Στην κυκλοφορία τον επόμενο μήνα το βιβλίο του Νικολά Σαρκοζί

Γαλλία: «Το ημερολόγιο ενός φυλακισμένου»: Στην κυκλοφορία τον επόμενο μήνα το βιβλίο του Νικολά Σαρκοζί

16:00 21/11
Πόλεμος στην Ουκρανία: Το Κρεμλίνο λέει ότι περίπου 5.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν εγκλωβιστεί στην περιφέρεια του Χαρκόβου

Πόλεμος στην Ουκρανία: Το Κρεμλίνο λέει ότι περίπου 5.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν εγκλωβιστεί στην περιφέρεια του Χαρκόβου

15:45 21/11
Μαρινάκης σε Ζαχάροβα: Η Ελλάδα είναι ένα κυρίαρχο κράτος και δεν θα πάρει την άδεια κανενός

Μαρινάκης σε Ζαχάροβα: Η Ελλάδα είναι ένα κυρίαρχο κράτος και δεν θα πάρει την άδεια κανενός

15:37 21/11
Νέος Κόσμος: Προφυλακιστέος ο 29χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 58χρονο

Νέος Κόσμος: Προφυλακιστέος ο 29χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 58χρονο

15:33 21/11
Γιατροί Χωρίς Σύνορα: Γυναίκες και παιδιά στη Γάζα έχουν τραυματιστεί από τον ισραηλινό στρατό στη διάρκεια της εύθραυστης εκεχειρίας

Γιατροί Χωρίς Σύνορα: Γυναίκες και παιδιά στη Γάζα έχουν τραυματιστεί από τον ισραηλινό στρατό στη διάρκεια της εύθραυστης εκεχειρίας

15:30 21/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved