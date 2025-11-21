Γνωστή τραγουδίστρια «έπαθε» πλάκα με το Μαρακανά - BINTEO - Real.gr

Η ίδια το διασκέδασε στο έπακρο, όπως φαίνεται και από τα διάφορα στιγμιότυπα που έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο.

Η Ντούα Λίπα συνεχίζει την ποδοσφαιρική της περιοδεία στα ιστορικά γήπεδα της Λατινικής Αμερικής, απολαμβάνοντας από κοντά κορυφαία ντέρμπι.

Η πασίγνωστη τραγουδίστρια είχε βρεθεί προ ημερών στο «Μπομπονέρα», παρακολουθώντας το Superclásico μεταξύ της Μπόκα Τζούνιορς και της Ρίβερ Πλέιτ.

Η Ντούα Λίπα βρέθηκε σε άλλο ένα ιστορικό γήπεδο και είδε διά ζώσης ένα ακόμη τεράστιο ντέρμπι, καθώς φιλοξενήθηκε στις εξέδρες του «Μαρακανά» και έδειξε εκστασιασμένη από την ατμόσφαιρα στο Φλουμινένσε – Φλαμένγκο, το οποίο έληξε με σκορ 2 – 1 για τους γηπεδούχους.

Η ίδια το διασκέδασε στο έπακρο, όπως φαίνεται και από τα διάφορα στιγμιότυπα που έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο.