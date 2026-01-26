Good Job Nicky: Το κορίτσι που του έκλεψε την καρδιά - Real.gr

Την καλύτερη περίοδο διανύει ο μουσικός Good Job Nicky, καθώς, εκτός από την πρόκριση στους ημιτελικούς του εθνικού τελικού για τη Eurovision, απολαμβάνει και μια υπέροχη σχέση με τη σύντροφό του, Marilena, η οποία τον στηρίζει σε κάθε βήμα του.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

O Good Job Nicky είναι ένας από τους καλλιτέχνες που ξεχώρισαν στην παρουσίαση των τραγουδιών που προκρίθηκαν στους ημιτελικούς για τον εθνικό τελικό της Eurovision, όπου θα διαγωνιστούν 28 φιναλίστ. Ο Νικόλας Βαρθακούρης, ο χαμογελαστός γιος του Γιάννη Πάριου και της Σοφίας Αλιμπέρτη, φαίνεται ότι είναι ένα από τα φαβορί για τον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού που θα διεξαχθεί στην Αυστρία. Ο Good Job Nicky θα διαγωνιστεί με το τραγούδι «Dark side of the moon» στον δεύτερο ημιτελικό, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026.

Με το τραγούδι του έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα κύμα υποστήριξης από φαν και καλλιτέχνες που τον θέλουν να εκπροσωπεί την Ελλάδα στη Eusovision. Πέρα από τους γονείς του, η μεγαλύτερη θαυμάστριά του και στήριγμα για εκείνον είναι η σύντροφός του, η Ελληνοκύπρια τραγουδίστρια και τραγουδοποιός της Rnb/Soul, Marilena, με την οποία έχει συνεργαστεί.

«Η συνεργασία μου με τον Good Job Nicky ήταν πολύ απρόσμενη. Επικοινωνήσαμε για πρώτη φορά σχεδόν δύο χρόνια πριν, μέσω των social media, με αφορμή ένα βιντεάκι που είχα κάνει τότε, κάνοντας αρμονία σε ένα από τα επιτυχημένα τραγούδια του, το “January 8th”. Αυτό άνοιξε μια πύλη επικοινωνίας, αρχίσαμε να ανταλλάζουμε μουσική και κάναμε πλάνα για να συνεργαστούμε», έχει δηλώσει η καλλιτέχνις, προσθέτοντας: «Θεωρώ ότι η γνωριμία μου με τον Good Job Nicky ήταν γραμμένη στα άστρα. Από την πρώτη στιγμή θαύμαζα τις ικανότητές του στη μουσική και τον θεωρώ σπουδαίο καλλιτέχνη. Ενα τρομερό χαρακτηριστικό που θαυμάζω σε αυτόν είναι το πόσο γρήγορα και όμορφα γράφει στίχους. Εχουμε γράψει τόση μουσική μαζί, έχουμε κλάψει μαζί και πλέον τον θεωρώ οικογένεια. Με τον Νικόλα μιλάμε την ίδια γλώσσα όταν γράφουμε».

Ο Ν. Βαρθακούρης ή αλλιώς Good Job Nicky γεννήθηκε έχοντας τη μουσική στο αίμα του. Μεγαλώνοντας εκδήλωσε το ταλέντο του και άρχισε να κυκλοφορεί τα δικά του τραγούδια εντυπωσιάζοντας άπαντες και σπάζοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Πλέον θεωρείται μοναδικός στο είδος του.

Εχει γράψει τραγούδια για σπουδαίους καλλιτέχνες και έχει πραγματοποιήσει sold out εμφανίσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ έχει συμπράξει με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για το φιλανθρωπικό κίνημα «GiantHeart». Με το ταλέντο ως εφόδιό του και έχοντας ως πολύτιμο στήριγμα τη σύντροφό του, πλέον ανοίγει τα φτερά του διεκδικώντας μια θέση στο ευρωπαϊκό στερέωμα της μουσικής.