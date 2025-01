Γουόλτερ Βαν Μπίρεντοκ: «Ο κόσμος της μόδας φοβάται τον Τραμπ»

Σε δηλώσεις στο AFP μετά την επίδειξη της κολεξιόν του στην Εβδομάδα Ανδρικής Μόδας του Παρισιού, ο Γουόλτερ Βαν Μπίρεντοκ είπε ότι ελπίζει ότι δημιουργικοί άνθρωποι και κορυφαίοι της μόδας θα πάρουν θέση για την «αποκρουστική» ρητορική του Τραμπ.

Το σόου του Βέλγου σχεδιαστή, στο οποίο τα μοντέλα φορούσαν σακάκια που έφεραν τα σήματα «ειρήνη, όχι πόλεμος» ολοκληρώθηκε με το «Give Peace a Chance» των Τζον Λένον και Γιόκο Όνο.

«Νομίζω ότι είναι στο μυαλό όλων. Είναι φρικτό αυτό που συμβαίνει στον κόσμο αυτή τη στιγμή» είπε. «Πολύς πόλεμος, πάρα πολύ ακροδεξιά» τόνισε.

Ο σχεδιαστής μόδας είπε ότι ήθελε να αντιδράσει στην ορκωμοσία του Τραμπ και εξέφρασε την ελπίδα «να αντιδράσουν οι πιο δημιουργικοί άνθρωποι».

«Θα πρέπει να μιλήσουν περισσότερο» ανέφερε στο AFP. «Όλοι φοβούνται να πουλήσουν λιγότερο, τα χρήματα είναι ένα θέμα, γι' αυτό βλέπουμε να συμβαίνουν τα πιο απίστευτα πράγματα και κανείς δεν αντιδρά» υποστήριξε.

Τα σχόλια του ανεξάρτητου σχεδιαστή με έδρα την Αμβέρσα διατυπώθηκαν δυο ημέρες μετά την ορκωμοσία του Τραμπ στην Ουάσιγκτον, στην οποία παρευρέθηκαν ο Γάλλος μεγιστάνας της μόδας Μπερνάρ Αρνό και δύο από τα παιδιά του.

Όπως αναφέρει το AFP, ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μόδας, με κυρίαρχους τους ομίλους LVMH και Kering, είναι γνωστό ότι ανησυχούν για τον πιθανό αντίκτυπο ενός εμπορικού πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρώπης υπό τον Τραμπ.

Εάν ο Τραμπ επιβάλει δασμούς σε ευρωπαϊκά ρούχα και δερμάτινα είδη υψηλής ποιότητας, οι Αμερικανοί καταναλωτές θα έπρεπε να πληρώσουν υψηλότερες τιμές σε μια εποχή που η αγορά πολυτελών προϊόντων αντιμετωπίζει παγκόσμια επιβράδυνση.

Ο Γουόλτερ Βαν Μπίρεντοκ ένας από τους avant-garde σχεδιαστές μόδας των «Έξι της Αμβέρσας», παρουσίασε μια συλλογή εμπνευσμένη από εξωγήινους στην πασαρέλα της Ανδρικής Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού.

Belgian designer Walter Van Beirendonck paraded his out-of-this-world fall 2025 menswear collection Wednesday in Paris. See more from the latest menswear collections: https://t.co/BQD7pnUGHJpic.twitter.com/DaIQDuLcQd