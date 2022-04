Η βασίλισσα Ελισάβετ γίνεται σήμερα 96 ετών: Πώς θα γιορτάσει τα γενέθλιά της

Οι πληροφορίες λένε ότι θα μείνει στο Wood Farm και όχι στα κύρια διαμερίσματα του κτήματος. Το Wood Fam είναι μια σχετικά μικρή κατοικία για τα βασιλικά δεδομένα, στην οποία είχε μετακομίσει μόνιμα τον Αύγουστο του 2017 ο πρίγκιπας Φίλιππος, όταν συνταξιοδοτήθηκε. Ο ίδιος έλεγε ότι είχε ιδιαίτερη αδυναμία στο συγκεκριμένο σπίτι, ειδικά γιατί «η θάλασσα είναι πολύ κοντά».

Είναι η δεύτερη χρονιά που η βασίλισσα Ελισάβετ θα γιορτάσει τα γενέθλια της χωρίς τον σύζυγο της, που απεβίωσε στις 9 Απριλίου του 2021 σε ηλικία 99 ετών. Πολλοί υποστηρίζουν ότι η επιλογή της συγκεκριμένης τοποθεσίας δεν είναι καθόλου τυχαία καθώς, μέχρι και πριν την πανδημία, εκεί βρισκόταν με τον σύζυγο της. Η άποψη αυτή ενισχύεται και από το γεγονός ότι η βασίλισσα Ελισάβετ πλέον αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα και γι' αυτό το λόγο έχει ακυρώσει τον τελευταίο καιρό πολλές από τις δημόσιες εμφανίσεις της.

Το πλατινένιο ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ αναμένεται να εορταστεί και με ένα μεγάλο τετραήμερο πάρτι στις αρχές Ιουνίου.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον ευχήθηκαν στη βασίλισσα Ελισάβετ μέσα από τον επίσημο λογαριασμό τους στο Twitter γράφοντας ότι η ίδια αποτελεί «έμπνευση για τόσους πολλούς στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Κοινοπολιτεία και τον κόσμο».

An inspiration to so many across the UK, the Commonwealth and the world, it’s particularly special to be celebrating in this #PlatinumJubilee year. pic.twitter.com/iWfyorcd8I

Στον επίσημο λογαριασμό της βασιλικής οικογένειας στο Twitter αναρτήθηκε μια φωτογραφία της Ελισάβετ από το 1928, όταν η ίδια ήταν 2 ετών.

Happy Birthday Your Majesty!

Today as The Queen turns 96, we’re sharing this photograph of the young Princess Elizabeth aged 2.

Then, in 1928, it was never expected she would be Queen, and this year Her Majesty is celebrating her #PlatinumJubilee - a first in British history. pic.twitter.com/DnwsMU81I3