Η εξομόλογηση της Κέιτι Πράις: Mε βίασαν υπό την απειλή όπλου, προσπάθησα να αυτοκτονήσω

Όπως είπε σε μία πρόσφατη συνέντευξή της βιάστηκε υπό την απειλή όπλου γεγονός που την οδήγησε να φτάσει σε οριακό σημείο. Εκτός από το γεγονός ότι υπέστη ψυχική κατάρρευση, έκανε μία αποτυχημένη απόπειρα αυτοκτονίας, προσπαθώντας να κρεμαστεί: «Έπαθα σοβαρή κατάθλιψη, άγχος, είχα τάσεις αυτοκτονίας και δεν ήθελα να ζω. Στις προσπάθειες μου να δώσω τέλος στη ζωή μου, τα μάτια μου έγιναν μαύρα και είχα μελανιές γύρω από το λαιμό μου. Δεν ήθελα να ζω».

The former glamour model is to be the focus of Channel 4 documentary, Katie Price: Trauma and Me https://t.co/CntA5lgAwq

Στο ντοκιμαντέρ που αφορά τη ζωή της με τίτλο «Trauma And Me» και προβάλλεται μέσα από τη συχνότητα του Channel 4, η Πράις μιλάει για τις φρικτές εμπειρίες που έζησε όταν τη λήστεψαν μέσα στο αυτοκίνητο (εξαφανίστηκαν φορητοί υπολογιστές, iPad, διαβατήρια, μετρητά και κοσμήματα) στο οποίο επέβαινε: «Η εμπειρία όταν έκανα γυρίσματα με το ITV στη Νότια Αφρική ήταν άσχημη. Δεν είχαμε ασφάλεια, αν είχαμε ασφάλεια θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε τους έξι τύπους. Με κράτησαν υπό την απειλή του όπλου και με βίασαν».

Αν και οι ληστές «άφησαν πίσω τους» το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, οι αρχές δεν κατάφεραν να τους εντοπίσουν, ενώ θεωρήθηκε θαύμα που όλοι επιβίωσαν: «Η αστυνομία είπε ότι ήταν ένα θαύμα που δεν μας σκότωσαν».

Το πρώην μοντέλο και σταρ του Only Fans μετά τα όσα έζησε μπήκε σε κλινική με σκοπό τη θεραπεία του μετατραυματικού στρες που της είχε δημιουργηθεί. Η ίδια μάλιστα τόνισε πως μέσω της θεραπείας κατάφερε να αντιμετωπίσει το παρελθόν της και να αναγνωρίσει όλα όσα της δημιουργούσαν ψυχολογικά πρόβλήματα. «Με βοήθησε να ανοίξω τα μάτια μου. Όταν μπαίνεις στην κλινική, πολλοί νομίζουν ότι είναι λόγω εξάρτησης από το αλκόολ ή τα ναρκωτικά. Δεν έχω βρεθεί ποτέ σε κλινική για εθισμό, βρέθηκα εκεί για αποκατάσταση του τραύματος».

«Με επηρεάζει αυτό που σκέφτεται ο κόσμος. Υπάρχει ένα στίγμα ότι αν πας σε κλινική, είσαι προβληματικός για όλη σου τη ζωή, όμως αυτό δεν είναι αλήθεια. Νομίζω ότι οι άνθρωποι που μπαίνουν εκεί μέσα είναι γενναίοι, γιατί αντιμετωπίζουν τους δαίμονές τους και τα προβλήματά τους, για να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι», είπε χαρακτηριστικά.

Επίσης μίλησε και για το ατύχημα που είχε με το αμάξι, καθώς βρισκόταν υπό την επήρρεια αλκοόλ: «Δεν δικαιολογώ τίποτα, όμως υπήρχε λόγος που μπήκα στο αυτοκίνητο και είχα πιεί. Ήθελα να μιλήσω σε κάποιον και εκείνο το βράδυ είχα εγκαταλείψει τον εαυτό μου».

A reminder of what happened to Katie Price's car while she was intoxicated with drink and drugs.

The Daily Mail pictured her on her way to rehab. That means zero to the majority of us. There is no defence for this. She could have killed someone.

Prison time is well overdue. pic.twitter.com/YDbr30OMoD