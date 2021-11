H Έμα Τόμσον «τα έσπασε» στο live της Adele - Τα βίντεο με τον ξέφρενο χορό της έγιναν viral

Τυχεροί ήταν όσοι απόλαυσαν live την Adele. Ανάμεσα σε αυτούς και η Βρετανίδα ηθοποιός Έμα Τόμσον, η οποία φαίνεται πως διασκέδαση με την ψυχή της και έγινε viral στο Twitter.

Όπως μαρτυρούν τα βίντεο από το live της Adele, όλοι οι παρευρισκόμενοι διασκέδασαν τραγουδώντας και χορεύοντας στον ρυθμό των παλιών, αλλά και των νέων επιτυχιών της τραγουδίστριας. Το ίδιο και η δημοφιλής ηθοποιός Εμα Τόμσον, η οποία στις πρώτες κιόλας νότες του κομματιού Rolling In The Deep, σηκώθηκε από το τραπέζι της και άρχισε να τα «σπάει».

Emma Thompson going wild to Adele has made my year pic.twitter.com/AdP7b8fe0m — georgia (@sykesthirlwall) November 21, 2021

emma thompson and emma watson vibing and dancing to adele's rolling in the deep pic.twitter.com/VIfNkWvPK9 — julia (@thenotorioushbc) November 20, 2021